El premio Grammy donde las mujeres DOMINAN y han roto récord en los últimos años

En los Grammys 2026 se dio continuidad a una tendencia que comenzó con esta década y que resulta muy significativa: en la categoría de Mejor Artista Nuevo, en los últimos 6 años solo se ha premiado a mujeres.

Durante la noche del domingo 1° de febrero, Olivia Dean fue quien se alzó con el premio en esta terna. La intérprete británica ha alcanzado gran notoriedad y éxito con temas como "So easy" y "Man I need".

Olivia Dean tuvo el triunfo sobre otros artistas emergentes como Lola Young, Leon Thomas, Alex Warren, The Marías, Addison Rae, Sombr y KATSEYE.

Solo mujeres han ganado Mejor Artista Nuevo en 6 años

Durante toda esta década, han sido solo mujeres quienes han ganado en la categoría de Mejor Artista Nuevo en los Grammys. Cabe mencionar que ésta se considera una de las 4 ternas más importantes de la ceremonia, junto a Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

En 2025 ganó el premio Chappell Roan, quien competía contra Sabrina Carpenter , Teddy Swims, Shaboozey, Doechii, Raye, Khruangbin y Benson Boone. Este año también tuvo nominación en otras categorías con "The Subway".

En 2024 se alzó con el triunfo Victoria Monét, ganándole a artistas como Coco Jones, Jelly Roll, Ice Spice y Gracie Abrams. En 2023, ganó Samara Jones y se impuso sobre artistas como Wet Leg, Maneskin y Anitta.

En 2022 ganó Olivia Rodrigo, cuyo estatus de celebridad no ha hecho más que crecer; venció a artistas como The Kid Laroi y Finneas. Un año anterior, en 2021, ganó Megan Thee Stallion, venciendo a celebs como Doja Cat y Noah Cyrus.

En 2020 se impuso la mismísima Billie Eilish, quien no deja de competir en categorías principales actualmente; le ganó a Rosalía y Lizzo. Cabe mencionar que en aquella ceremonia Billie también ganó en Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año; es decir, con menos de 20 años se estaba llevando las 4 categorías principales.

Desde antes de comenzar la década la tendencia de mujeres ganadoras de Mejor Artista Nuevo ya había comenzado, pues Dua Lipa triunfó en la ceremonia realizada en 2019 y un año antes ganó la canadiense Alessia Cara.