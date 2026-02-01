Los MEJORES y PEORES VESTIDOS de los Grammys 2026. ¿Quién triunfó en la alfombra roja y quién no le atinó?

En la fiesta que celebra lo mejor de la música internacional, como en toda gran premiación , hay una alfombra roja donde a algunas celebridades les toca brillar y otras tropiezan un poco con sus looks. A continuación haremos un recuento con algunos de los mejores vestidos y peores vestidos de los Grammys 2026.

Los mejor vestidos de los Grammys 2026

Sabrina Carpenter STUNS in custom Valentino on the #GRAMMYs red carpet 🤍💎 pic.twitter.com/IPZcqAeOZn — Carpenter Latest (@carpenterlatest) February 1, 2026

1. Sabrina Carpenter

La intérprete de "Manchild" nunca decepciona, con sus espectaculares 'beauty looks' y con cada vestido que elige para la alfombra roja. En los Grammy 2026, Sabrina Carpenter llegó con un modelo Valentino confeccionado específicamente para ella. Recordemos que el fundador de esta legendaria firma, Valentino Garavani , falleció hace solo algunas semanas.

2. Rosé

La nominada a Canción y Grabación del Año junto a Bruno Mars impartió cátedra de estilo con un vestido negro ceñido y strapless, que a partir de la cadera tenía una especie de falda voluminosa con cola. Simplemente, Rosé nunca falla.

3. KATSEYE

megan stuns on the #GRAMMY red carpet as KATSEYE makes their cameo on the fashion cam!

pic.twitter.com/1doMcElzOO — ۟ (@skiendielhq) February 2, 2026

Hay algo sencillo pero también increíblemente glamoroso en los vestidos coordinados que usaron las integrantes de KATSEYE. Se trató de vestidos hechos a la medida por Ludovic de Saint Sernin.

4. Olivia Dean

Olivia Dean en custom Chanel por Matthieu Blazy #GRAMMYs pic.twitter.com/YCtiF9K01v — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) February 2, 2026

5. Bad Bunny

6. Lady Gaga

Eu vi esse look, as minhas expectativas para a performance aumentaram 100%. Lady Gaga chegou e vai me infarta essa noite, meu deusssssssssssssssss #GRAMMYs pic.twitter.com/3D8zxTaZdC — MISS STARFUCKER (@imgabifernandes) February 2, 2026

7. Miley Cyrus

Imágenes de Miley Cyrus en la alfombra roja de los #GRAMMYs #7 pic.twitter.com/sQU67DYUS8 — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) February 2, 2026

Los peor vestidos de los Grammys 2026

1. FKA Twigs

Publicaciones como el periódico Daily Mail incluyeron a FKA Twigs como una de las celebridades peor vestidas en los Grammys 2026 , argumentando que los tonos nude y la mezcla de texturas no fueron lo más atinado para la alfombra roja.

2. Tallia Storm

Tallia Storm arrives at the #GRAMMYs red carpet.



OMG 😱 this is steez man 🎉 pic.twitter.com/WFP44B1pPC — Më shãrk🦈 (@amasekaven84576) February 1, 2026

El atuendo de la intérprete originaria de Reino Unido fue calificado por algunos medios como lo que parecería un disfraz para una convención, lo cual estaría muy lejos de la alfombra roja para una ceremonia de gala.

3. Heidi Klum

Heidi Klum shuts it down on the Grammys red carpet! 🧡 pic.twitter.com/m9wD9AeetH — Emilad001 (@Oluwademil3397) February 2, 2026

Sin duda la icónica modelo alemana llegó con una propuesta y se veía espectacular, pero este look parecía pertenecer más a una Met Gala que a los Grammys.

4. Zara Larsson

☀️ Zara Larsson pop princess era unlocked at #GRAMMYs2026! pic.twitter.com/2tDXTMqtJc — TAG24 NEWS (@TAG24_NEWS) February 2, 2026

Aunque no le faltó brillo a su conjunto, hay algo que no termina de convencer. Su corte y el efecto traslúcido lo hace parecer el atuendo de un grupo de baile que a una alfombra roja internacional.

5. Kesha

Kesha sin duda quería llegar con un concepto distinto y espectacular pero, dadas las propuestas que vimos en esta alfombra, se quedó corta. Sin embargo, destacó por su 'wet look'.