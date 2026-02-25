Los personaje de Dragon Ball inspirado en la mascota de Akira Toriyama y que no sabías

Sin duda, el universo de Dragon Ball está lleno de curiosidades y secretos. Hoy hablaremos de uno de los rumores que más ha cautivado a los fans y a todos los fanáticos de este género, pues Akira Toriyama reveló que basó a dos de sus personajes más importantes en sus propias mascotas. De acuerdo con lo que se ha señalado, se trata de Beerus, el Dios de la Destrucción, y Korin (Maestro Karin en Latinoamérica), personajes con un origen mucho más personal de lo que todos se imaginaban.

Beerus y el gato Debo: La inspiración detrás del Dios de la Destrucción

Recordemos que Beerus apareció por primera vez en Dragon Ball Z durante la Batalla de los dioses y rápidamente se convirtió en uno de los personajes más importantes de la etapa moderna de la franquicia.

No obstante, lo que muchos no saben es que su diseño estilizado, de grandes orejas y complexión delgada, está inspirado en Debo, un gato de raza Cornish Rex que pertenecía a Toriyama. De acuerdo con lo que se ha revelado, la mascota de Akira enfermó gravemente a los 14 años, logrando recuperarse de manera sorprendente; se dice que, ante lo sucedido, incluso el veterinario bromeó diciendo que parecía un “demonio”, no solo por la hazaña, sino también por su personalidad imponente.

Maestro Karin: Inspirado en Koge

La historia de las mascotas de Akira tiene a otro personaje clave, el Sabio Korin, que fue importado por otro gato de la familia de Toriyama llamado Koge. La característica que llamó la atención del mangaka y que definió al personaje fue su mirada de ojos cerrados, aunque se dice que Toriyama lo dibujó mientras dormía, lo que explicaría la expresión serena y tranquila que acompaña siempre al maestro.

La conexión entre Akira Toriyama y sus personajes

De esta manera se demostrará cómo Akira Toriyama no solo tomaba inspiración de su entorno, sino que también lo integraba dentro de su obra, dejando en claro que sus mascotas no solo fueron compañía, sino también fuente directa de su genialidad como mangaka.