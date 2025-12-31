J Balvin cierra el 2025 sin rencores y así fue la emotiva reconciliación con Residente

J Balvin cierra el 2025 sin rencores y así fue la emotiva reconciliación que tuvo con Residente. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante colombiano subió una foto a lado del vocalista de Calle 13, donde se les ve muy contentos, y dejando en claro que todos sus problemas ya habían quedado en el pasado.

Así fue la reconciliación de J Balvin con Residente

El colombiano fue quien publicó en sus redes sociales una foto con las siguientes palabras: “Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas coincidan en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final siempre la razón la tiene el tiempo. René y José.

¿Por qué Residente y J Balvin estaban peleados?

La pelea entre J Balvin y Residente inició en el 2021 y no fue por una canción, sino por un debate de opiniones sobre un reconocimiento. En el mencionado año, fue cuando el colombiano cuestionó el trato que recibía el género urbano en los Latin Grammy, y sugirió que los artistas que se dedicaban a crear música de este tipo, no asistieran a dichas ceremonias, además tocó fibras sensibles entre la audiencia, prestigio y sobre todo, premios.

Ante esta situación, fue residente quien respondió con mucha dureza y puso en alto dos ideas: la primera fue que, no tenían ningún sentido promover un tipo de boicot y menos quien ha participado varios años en este sistema, todo esto refiriéndose al cafetalero. El segundo punto que intérprete de Me Vieron Cruzar, fue que, la popularidad no se garantiza por sí sola, sino con un reconocimiento artístico. Fue aquí donde vino un tipo de analogía e hizo la comparación del Hot Dog contra un restaurante de alto valor, y más que un chiste, fue una forma de marcar la distancia entre el éxito masivo y la valoración crítica.

BZRP también estuvo involucrado en la pelea de J Balvin y Residente

El conflicto no terminó en el 2021 y siguió en el 2022 cuando la pelea pasó a una canción. La BZRP Sessions #49, se convirtió en un sencillo de ataques directos y aprovechó el momento para que el argentino se abriera camino en la industria del marketing, por lo que esta canción trajo presión comercial, lucha de egos y visibilidad.