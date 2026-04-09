Revelan el cartel oficial del Pulso GNP 2026 de Querétaro con Robbie Williams y más grandes bandas

Este jueves uno de los festivales de música que mayor crecimiento han tenido en los últimos años reveló su cartel completo, pues el Pulso GNP que se realiza en Querétaro desde hace varios años anda de manteles largos y trajo un line-up que parece de ensueño, mismo que ha emocionado al estado y a decir verdad, a todo México.

Para esta séptima edición del Pulso GNP se han confirmado algunos de los artistas más queridos de todo México y el mundo, pues se contará con los actos en vivo de Robbie Williams, Caifanes, José Madero, Travis y más bandas que harán que seguramente querrás ver en vivo sí o sí el próximos 10 de octubre de 2026.

¿Qué bandas estarán en el Festival Pulso GNP 2026 de Querétaro?

Para sorpresa de propios y extraños, el cartel completo de esta edición está conformado por los siguientes artistas:



Robbie Williams

Caifanes

Bruses

Deorro

DLD

Electrify

Kevis & Mayky

Kevin Kaarl

La Gusana Ciega

La Texana

Los Claxons

Malcriada

NSQK

Orquesta

Travis

¿Cuándo es la preventa para el festival Pulso GNP 2026 y qué precio tienen los boletos?

De momento se sabe que que la preventa bancaria será el próximo martes 14 de abril en punto de las 10:00 am, mientras que la venta al público general será el miércoles 15 a la misma hora (adiós a mi quincena) a través de la plataforma de eticket.

Por ahora no se han revelado los precios del boleto, por lo que lo más seguro es que lo conozcamos hasta el día de la venta de estos, aunque tomando como referencia demás festivales de música que ha habido en México, y siendo que este dura sólo un día, podemos especular que los precios rondarán los $1,600 hasta los $2,300 pesos.

¿En dónde es el festival Pulso GNP donde estará Robbie Williams?

Autodenominada como "la mejor fiesta del Bajío", el festival Pulso GNP estará celebrando esta nueva edición en un recinto que parece ser ya su casa, pues el Autódromo de Querétaro será testigo de estas presentaciones el próximo sábado 10 de octubre, mismas que seguramente lo posicionarán como uno de los mejores eventos musicales del año.