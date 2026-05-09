Ricardo Montaner dará concierto gratis en Zacatecas por el Día de las Madres: lugar y hora para ir a verlo

Ricardo Montaner recorre todo el país con su más reciente gira “El Último Regreso” México Tour 2026, en la que transporta a sus fans a su época más dorada con canciones que quedaron para la historia. La mayoría de sus presentaciones son de paga, pero es en Zacatecas donde dará un concierto gratis para festejar el Día de las Madres, fecha en la que puedes ver 5 series disponibles en Amazon Prime Video que son conmovedoras.

El intérprete de “Me va a extrañar” dará un concierto en la ciudad de cantera y plata este sábado 9 de mayo en el Multiforo, ubicado en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza). La entrada es libre y es según conforme vayan llegando, para dar inicio con la presentación en punto de las 8 de la noche. En plena euforia por BTS, cancelan esperado concierto en México de último momento.

El cantautor se presentará este 9 de mayo en el Multiforo de Zacatecas.|Ricardo Montaner

La gira de Ricardo Montaner en México

El venezolano está dando de qué hablar con su más reciente gira en México, que inició en abril de este año y se extiende durante este mayo en las diferentes ciudades de la República. Montaner viene de triunfar en el Auditorio Nacional de la CDMX, donde se presentó este martes 5.

Debido al gran éxito, Montaner anunció en sus redes sociales 3 nuevas fechas en el país: 28 de julio en Monterrey, 30 de julio en Guadalajara y cierre en el Auditorio Nacional de la CDMX el 4 de agosto.

Después de su presentación en Zacatecas, Ricardo tiene aún por delante 4 fechas más en México, para después continuar su gira por Estados Unidos. Estos son los últimos conciertos en el país:



Cuernavaca, Morelos – 10 de mayo Puebla – 12 de mayo Oaxaca – 14 de mayo Mérida, Yucatán – 17 de mayo.

Cabe mencionar que el nacido en Argentina, pero criado en Venezuela, reprogramó el concierto del 2 de mayo en Aguascalientes para el 26 de julio.