El adiós a una de las figuras MÁS grandes del rock: Rod Stewart se presentará en México este 2026 como parte de su gira de despedida ‘The Final Run’, conoce los detalles de las fechas y preventa de boletos

Hablar de Sir Rod Stewart es mencionar a uno de los artistas más queridos de todo el mundo, pues por más de 50 años ha llevado su peculiar sonido a cada rincón del mundo trascendiendo generaciones, pues aunque hay quienes crecieron con su música y vivieron una juventud a lo “Young Turks”, hoy en día su música sigue vigente.

Hoy, con 81 años y una gran carrera, Rod Stewart ha anunciado su gira de despedida de los escenarios ‘The Final Run’ y para grandes noticias de los mexicanos, nuestro país formará parte de este emotivo adiós de una de las figuras de la música más emblemáticas de todos los tiempos.

¿Cuándo son los conciertos de Rod Stewart en México este 2026?

El artista británico confirmó tres conciertos únicos en México donde se estará presentado como parte de esta gira de despedida en medio de una gira bastante demandante, por lo que esto será una oportunidad única.

Rod Stewart anunció que se presentará en México en las siguientes fechas:



Monterrey - Estadio Borregos, 9 de septiembre

- Estadio Borregos, 9 de septiembre Guadalajara - Coliseo GNP Seguros, 11 de septiembre

- Coliseo GNP Seguros, 11 de septiembre Ciudad de México - Palacio de los Deportes, 13 de septiembre

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Rod Stewart en México?

A través de redes, se ha dado a conocer que la preventa bancaria dará inicio este viernes 5 de junio en punto de las 11:00 am a través del sistema de TicketMaster.

Por otro lado, la venta al público en general será el sábado 6 de junio, por lo que te sugerimos darte prisa, pues la despedida de Rod Stewart promete ser un concierto sin igual.

Presentado por @GNPSeguros :



Rod Stewart trae su gira de despedida The Final Run a México. No te pierdas la última oportunidad para verlo en vivo.



📍9 de septiembre, Estadio Borregos, MTY

📍11 de septiembre, Coliseo GNP Seguros, GDL

📍13 de septiembre, Palacio de los… pic.twitter.com/RgzbsuaS4G — Ocesa Total (@ocesa_total) June 1, 2026

La relación de Rod Stewart y México

Esta serie de conciertos estarán poniendo el fin a una leyenda que justamente dio por inaugurados los conciertos masivos en nuestro país por parte de un artista internacional, tal como su presentación en Querétaro en el año de 1989.

Con más de 33 discos de estudio, Rod pone fin a una de las carreras más impresionantes y distinguidas dentro de la música mundial y qué mejor manera que con una gira.