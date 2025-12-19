Rolling Stone predice que “APT” de Bruno Mars y Rose podría ganar Grabación del Año en los Grammy 2026

Tras el exitoso recibimiento que tuvo la colaboración entre Bruno Mars y ROSÉ de BLACKPINK, la prestigiosa revista Rolling Stone, “apuesta” como victoriosa la canción APT para llevarse el codiciado premio de Grabación del Año en los Grammy 2026.

De acuerdo con la revista APT reúne los elementos clave que suelen conquistar a la Academia de la Grabación; impacto global, éxito comercial sostenido y una colaboración que conecta distintas audiencias, también destaca que el tema no solo ha dominado plataformas de streaming, sino que también se ha convertido en un fenómeno cultural, consolidando a ROSÉ como una figura sólida fuera del grupo de K-pop BLACKPINK y reafirmando la vigencia de Bruno Mars en la industria, entonces si la Academia de la Grabación decide inclinarse por un favorito del público, esta canción podría resultar la ganadora

¿Quiénes compiten fuerte en Grabación del Año?

Aunque “APT” figura como una de las favoritas, Rolling Stone señala que en la competencia también destacan temas de artistas consolidados como Kendrick Lamar, SZA y Lady Gaga, cuyas producciones recientes han recibido amplio reconocimiento de la crítica. Estos nombres suelen ser habituales en las nominaciones, lo que convierte la categoría en una de las más reñidas de la próxima edición.

Aunque la opinión de la revista a generado un gran debate entre los fans de los artistas nominados, lo cierto es que si se da el posible triunfo de “APT” esta victoria marcaría un momento histórico para el K-Pop en los Grammy, subrayando la creciente influencia global de la música fuera de los mercados convencionales.

¿Cuándo se realizarán los Grammy 2026?

La ceremonia de los Grammy 2026 se llevará a cabo el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, reuniendo a las figuras más importantes de la música internacional. Será esa noche cuando se confirme si la predicción de Rolling Stone se cumple y “APT.” logra alzarse con uno de los premios más codiciados de la industria.