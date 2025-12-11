Tras arrasar en los Latin Grammys, Ca7riel & Paco Amoroso confirman nuevo disco: ‘TOP OF THE HILLS’, esta es su fecha de estreno y tracklist

Este jueves, el dúo de música que ha roto todo esquema dentro de la esfera de la música global: Ca7riel & Paco Amoroso han anunciado de manera oficial su nuevo disco ‘TOP OF THE HILLS’, un disco que emociona a tanto nuevos como viejos fans, pues este par de artistas suele ser de lo más creativo dentro del estudio.

Fue hace apenas unas semanas cuando este par de artistas irrumpió dentro de la ceremonia de los Latin Grammy igualando la marca de Bad Bunny, llevándose 5 de las 10 nominaciones que consiguieron, siendo los artistas más condecorados de esta reñida edición

¿Cuándo sale el disco de Ca7riel & Paco Amoroso?

Los artistas han confirmando que ‘TOP OF THE HILLS’ saldrá este 19 de diciembre de 2026, material que significaría su tercer material de estudio tras haber lanzado ‘BAÑO MARÍA’ (2024) y su EP, PAPOTA (2025).

Tras su condecoración en los Latin Grammys fue que pudimos escuchar el primer adelanto de su nuevo disco ‘GIMMIE MORE’, cual video lanzaron tan solo un par de días de haber triunfado en la gala y cuyo trabajo los consiguió problemas con las autoridades de Estados Unidos.

¿Cuál es el tracklist de ‘TOP OF THE HILLS’?

GIMME MORE BUSINESS CLASS AL GARETE SPEEEeeeeeeeeDING UN SUEÑO A LA VEZ MANOS ARRIBA 13/11/25 BROTHERS BETO’S HORNS (CA7RIEL & Paco Amoroso Remix) VERSACE TAGS RENTABILITY LOS MENTES MAXIMAS

¿Quiénes son Ca7riel & Paco Amoroso?

Originarios de Buenos Aires Argentina, Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero se conocieron cuando iban a la escuela primaria, donde compartieron una infancia debido a que Paco iba seguido a casa de Ca7riel ya que su madre trabajaba todo el día.

Ambos estudiaron música, por un lado Ca7riel se especializó en guitarra clásica y Paco optó por el violín, aunque poco después se dedicaría en mayor parte a la batería, por lo que en la adolescencia formaron una banda llamada Astor.

Con Astor incursionaron en el rock, progresivo y funk, aunque conscientes del panorama de la industria de la música, por allá del 2018 comenzaron a incursionar en géneros urbanos como el trap, rap y demás.

Aunque Ca7riel ya comenzaba a lanzar canciones de hip-hop de manera individual, fue que juntos alcanzaron el éxito mediático con sencillos como “Ouke”, “A MÍ NO” u “OLA MINA XD, y tras haber ganado terreno en la escena under, no fue hasta el popular Tiny Desk que el mundo les dio foco y el resto es historia.