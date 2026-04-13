ÚLTIMA HORA: Rolling Stone lanza 8 portadas de BTS en su nuevo número; una con cada integrante de la banda

Rolling Stone acaba de desatar la locura por una de sus ediciones más ambiciosas: 8 portadas diferentes de BTS, una grupal y siete individuales, una por cada integrante. Si te interesa, esta colección especial corresponde al número de mayo de 2026 y ya está disponible. Esta edición marca el regreso de la banda a los reflectores tras su esperada reunión.

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¿Qué trae la nueva colección de Rolling Stone de BTS?

Llama mucho la atención que en esta ocasión la emblemática revista apostara por algo que muy pocas veces se llega a ver:



1 portada grupal

7 portadas individuales

Es por eso que esta edición es tan única y especial, por lo que será vista como verdaderas piezas de colección que cualquier fan deseará tener en su poder. Por eso mismo te recomendamos que, si buscarás tenerlas todas, no lo pienses demasiado, ya que seguro se agotarán algunos números.

Las portadas como símbolo de su regreso a la música

Por si fuera poco, dentro de la revista viene como entrevista principal una entrevista con los integrantes que hablan sobre su regreso. Esto después de que tuvieran una pausa. La banda asegura haber superado dudas internas y reconectado con su esencia. Con esta portada, la agrupación de k-pop reafirma su lugar como una de las bandas más grandes del mundo.

Un álbum que marca una nueva etapa

Según la revista, el nuevo proyecto de BTS será el proyecto más arriesgado y personal que ha tenido la agrupación. Muchos creen que queda claro que ellos han crecido mucho y sus canciones lo reflejan. Ellos no solo buscan repetir las fórmulas, sino evolucionar. Este lanzamiento y las portadas dejan claro que BTS ya es una de las bandas más grandes e importantes del mundo y que su regreso al mundo de la música es enorme. ¿Estás listo?