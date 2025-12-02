Sabrina Carpenter ARREMETE CONTRA el gobierno de Donald Trump y la Casa Blanca le responde CON INSULTO

Sabrina Carpenter usó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para expresar su molestia contra el gobierno de Donald Trump, luego de que la cuenta oficial de la Casa Blanca usara su canción "Juno" para un video propagandístico de las detenciones de las autoridades migratorias conocidas como ICE.

"Jamás me involucren a mí o mi música para beneficiar su agenda inhumana", escribió la cantante.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

El video de la Casa Blanca que hizo enfurecer a Sabrina Carpenter

A través de su cuenta oficial de X, la Casa Blanca publicó un video que muestra distintas detenciones llevadas a cabo por ICE, a manera de recopilación. Con tono humorístico, el clip tiene la canción "Juno", de Sabrina Carpenter.

Una parte de la letra de la canción dice: "¿has probado ésta?", haciendo referencia a posiciones sexuales. En su gira internacional, Sabrina suele simular una posición distinta en cada presentación que tiene.

De esta manera, el video indirectamente comparaba las posiciones con las detenciones de ICE. La cantante calificó la publicación como "asquerosa".

Representante de la Casa Blanca llama insulta a Sabrina Carpenter: la llama "estúpida"

Una representante de la Casa Blanca ya le respondió a Sabrina Carpenter y usó un insulto en su contra. La portavoz Abigail Jackson declaró para el portal TMZ que "no nos disculparemos por deportar a criminales peligrosos y violadores. Quien sea que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o lento?".

La respuesta de Abigail Jackson, en el fragmento donde usa las palabras "estúpido" y "lento", hizo una referencia a la canción "Manchild" de Sabrina Carpenter.