Curiosidades imperdibles de los Grammys 2025

Si eres un fanático de los premios Grammy y no te has perdido ni una sola de sus emisiones, te sorprenderán estos datos curiosos que te dejarán aún más emocionado para el gran día de la premiación.

¡Primera vez de Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo y Chappell Roan!

Este año, tres artistas emergentes han logrado algo muy significativo: ser nominadas por primera vez a los premios Grammys . Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo y Chappell Roan se han ganado un lugar en este evento tan prestigioso, que celebra lo mejor de la música. En particular, tanto Sabrina como Olivia figuran en la categoría de Mejor Nuevo Artista, lo que subraya el gran impacto que han tenido en la industria musical en los últimos años. Sin duda, es un gran logro para estas talentosas artistas, que están demostrando su capacidad para brillar en la escena mundial.

¡Las mujeres se apoderan del Pop!

Una de las sorpresas más notables de esta edición es la irrupción de las mujeres en la categoría de Mejor Álbum Pop. Por primera vez en la historia de los Grammys , todos los nominados en esta categoría son mujeres, lo que refleja un cambio importante en la industria musical. Las artistas que compiten por el galardón incluyen:

- Ariana Grande con Eternal Sunshine

- Billie Eilish con Hit Me Hard and Soft

- Chappell Roan con The Rise and Fall of a Midwest Princess

- Sabrina Carpenter con Short n’ Sweet

- Taylor Swift con The Tortured Poets Department

Este dominio femenino en la categoría es una clara señal de cómo las mujeres están liderando la industria del pop, mostrando su creatividad, versatilidad y talento de manera indiscutible.

¡Beyoncé se corona como la más nominada!

Si de algo no cabe duda, es que Beyoncé sigue siendo una de las artistas más influyentes de la música global. Este año, ha logrado romper un récord histórico, convirtiéndose en la artista femenina más nominada en la historia de los Grammys, con nada menos que 11 nominaciones en una sola edición. A lo largo de su carrera, Beyoncé ha acumulado un total de 99 nominaciones, y este año se perfila para ganar en diversas categorías.

Entre las nominaciones más destacadas de Beyoncé se incluyen:

- Grabación del Año y Canción del Año por su sencillo Texas Hold ‘Em.

- Mejor Canción de Country por el mismo tema.

- Álbum del Año y Mejor Álbum de Country con su trabajo Cowboy Carter.

-Mejor Actuación Pop en Solitario por Bodyguard.

Estos logros no solo celebran su increíble talento, sino también su capacidad para innovar y mantenerse relevante a lo largo de los años.