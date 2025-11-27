¿Nuevo romance?: Shippeo entre Sabrina Carpenter y actor de Stranger Things ¡ENTÉRATE DE QUIÉN SE TRATA!

El pasado 5 de octubre Sabrina Carpenter se presentó en el festival ACL en la ciudad de Austin, como ya es común en su presentación, al interpretar el tema Juno se acerca a alguien del público para hacer su famoso arresto y sacar sus icónicas esposas color rosa. El elegido en esta ocasión fue Joe Keery, famoso actor de la serie Stranger Things, quien da vida al personaje de Steve Harrington.

¿Qué sucedió en el encuentro con Sabrina y Steve?

El hecho se volvió viral ya que pareció una especie de coqueteo entre la intérprete de Espresso y el actor ya que la química se mostró intensa. Steve, en el video que se viralizó de manera rápida, mostró una expresión completamente emocionada la cual aumentó aún más con la euforia del público.

Posterior a eso Joe subió a sus redes una fotografía de las esposas por lo que los usuarios no dejaron de relacionar a los artistas de forma amorosa, sobre todo porque ambos comenzaron a seguirse en redes. Si bien ninguno de ellos expresó de forma pública algún comentario de lo sucedido, las especulaciones y el shippeo aumentó cuando se rumoró que Sabrina habría ido a ver la presentación de Joe, quién también es cantante, en el segundo fin de semana del mismo festival donde ocurrió el encuentro entre ambos.

La música los une: ¿Se viene un encuentro pronto entre ambos?

Joe Keery no solo es actor, también es músico y uno de sus temas más exitosos ha sido End Of Beginning, sencillo que se mantuvo en el top global en plataformas digitales y se viralizó en redes sociales generando infinidad de trends. El audio en TikTok supera el millón de usos.

Algunos fans de los artistas han especulado que pronto podrían hacer una colaboración debido a su pasión por la música además de que ambos se presentarán en el festival Lollapalooza de Argentina 2026 en el Hipódromo de San Isidro, mientras que el también actor de Stranger Things cantará el día viernes, Sabrina Carpenter será headliner del último día (domingo).

Hasta el momento ambas figuras públicas están solteras, lo que aumenta las especulaciones sobre un romance aunque ninguno se ha pronunciado ni hay fotografías que comprueben algún encuentro o salida entre ambos.