Scorpions, una de las bandas más GRANDES de rock anuncia gira de conciertos por México para celebrar 6 décadas

Tras su gran presentación en el Vive Latino 2025 luego haber cancelado una edición anterior, la mítica banda alemana de hard rock, Scorpions anunció una nueva gira por México con la que estarán celebrando 6 décadas de trayectoria, algo que pocas bandas pueden presumir y que ha caído de lujo para sus fans aztecas.

Aunque mucho se habla sobre que “el rock está muerto”, este 2026 parece ser que ha regresado y con más fuerza que nunca, pues la banda de hard rock estará presentándose en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como parte de su gira ‘Coming Home 2026, Over 60 Years Of Scorpions.

¿Cuándo son los conciertos de Scorpions?

De momento la banda liderada por Rudolph Schenker ha confirmado que estará presentándose los siguientes días:



7 de septiembre - Auditorio Telmex ( Guadalajara )

) 10 de septiembre - Palacio de los Deportes ( CDMX )

) 13 de septiembre- Auditorio Banamex (Monterrey)

De momento estas son las únicas ciudades confirmadas como parte de esta gira, aunque en 2025 la banda alemana se presentó incluso en la Feria de San Marcos, lo que podría abrir paso a que incluyan más ciudades de México, siendo que la respuesta del público jugaría un gran factor en la probable expansión de la gira por nuestro país.

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Scorpions en México?

A través de redes sociales, la banda anunció que la preventa de todas las fechas será al mismo tiempo, siendo primero para fans será el próximo lunes 18 de mayo en punto de las 10:00 am y para tener acceso a esta, deberás registrarte en el sitio oficial de la banda.

El día miércoles 20 será la preventa bancaria y finalmente, la venta al público en general será el jueves 21 de mayo a las 11:00 am.

De momento no se han compartido los detalles de los precios de estos boletos, aunque se estima que podrían ir desde los $1,500 hasta los $20 mil pesos.