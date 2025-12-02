Concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros podría verse afectado por el Frente Frío Número 17

Dua Lipa cerrará su gira de conciertos de Radical Optimism Tour en la Ciudad de México, las fechas de estos eventos son el lunes 1, martes 2 y el viernes 5 de diciembre de 2025, sin embargo, los asistentes deben tener en cuenta que, el clima podría jugarles un mal rato puesto que, la Conagua ha dado a conocer cómo afectará a la capital el Frente Frío Número 17.

¿Cómo afectará el Frente Frío Número 17 al concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP?

De acuerdo con Conagua, el Frente Frío Número 17 podría dar temperaturas de 13 grados en la Alcaldía Iztacalco, delegación en donde esta ubicado el Estadio GNP Seguros, inmueble que albergará el concierto de Dua Lipa este martes 2 de diciembre de 2025 y el viernes 5 del mismo mes; este fenómeno se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta el oriente del territorio azteca.

¿En dónde están ubicadas las taquerías de de Dua Lipa?

Las taquerías de Dua Lipa están en Los Caramelos Condesa y la dirección para llegar es: Avenida Michoacán 93 en la Colonia Condesa en la Ciudad de México.

¿Cuál es el menú de los tacos de Dua Lipa?

Existe un paquete llamado La Dua con un precio de $249 pesos, y estos te incluyen el siguiente menú:

Taco Radical Optimism que es caramelo con queso

Taco Houdini que es de chicharrón

Taco María que es de arrachera

1 consomé Illusion

Las bebidas son: agua training que es agua embotellada de pepino, una caguamita o una mini margarita.

¿Qué canciones en español ha interpretado en sus conciertos?

La cantante británica es una de las artistas más queridas en México, y es que la artista se ha ganado el corazón de todos los latinoamericanos gracias a que, en su presente gira Radical Optimism Tour ha interpretado varias canciones en español tales como:

Cariñito de Mauricio Mesones

Antología de Shakira

Tu falta de querer de Mon Laferte

Tu Misterioso Alguien de Miranda

De música ligera de Soda Stereo

Me gustas tú de Manu Caho

Héroe de Enrique Iglesias