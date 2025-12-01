Dua Lipa rinde homenaje a Shakira en concierto de Bogotá

Durante su paso por Bogotá —el 28 de noviembre de 2025— la cantante británica Dua Lipa rindió un homenaje a Shakira al interpretar en perfecto español “Antología”, emocionando al público en el Estadio El Campín. La artista continúa girando bajo su tour global Radical Optimism Tour, con presentaciones pendientes en varias ciudades de América Latina.

El gesto de Dua Lipa incluso fue compartido por la propia Shakira a través de redes sociales, quien agradeció la interpretación en la ciudad donde compuso originalmente la canción.

Un tributo emotivo en la capital colombiana

Según reportes de prensa, durante su concierto en Bogotá la noche del viernes, Dua Lipa anunció en español su deseo de dedicar una canción que la inspiraba por su legado global. Acto seguido interpretó “Antología”, un tema emblemático de la barranquillera, con una pronunciación clara y cercana al original. El momento generó una fuerte ovación del público.

La propia Shakira reaccionó en sus redes sociales compartiendo un fragmento de la interpretación y señalando la sorpresa y emoción de escuchar su canción interpretada por una artista internacional, justo en la ciudad donde fue escrita.

Este homenaje se suma a una serie de guiños culturales que Dua Lipa ha incluido en su gira, adaptando su show según el país: desde versiones de clásicos locales hasta colaboraciones con músicos regionales.

Próximas fechas confirmadas en América Latina

De acuerdo con la información oficial del Radical Optimism Tour, estas son las fechas que restan de la gira en Latinoamérica tras la presentación en Bogotá:

1 de diciembre de 2025 — Ciudad de México, México, Estadio GNP Seguros

2 de diciembre de 2025 — Ciudad de México, México, Estadio GNP Seguros

Previo a estos shows, la gira pasó por: Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), São Paulo y Río de Janeiro (Brasil), Lima (Perú) y Bogotá (Colombia).

La inclusión de Shakira en su repertorio en Bogotá refuerza la idea de que Dua Lipa combina éxitos globales con homenajes locales según el público y la ciudad que visita.