Qué lugares ha visitado Dua Lipa en su llegada a la CDMX

Dua Lipa se ha convertido en una de las cantantes extranjeras más queridas en México, la nacida en Inglaterra cerrará en la CDMX su gira Radical Optimism Tour, sin embargo, la artista arribó a la capital del país desde hace unos días y se dejó ver en varios sitios, eso sí, sin ser molestada.

¿Qué lugares ha visitado Dua Lipa en CDMX 2025?

Uno de los videos que se viralizó en redes sociales fue un video donde se le puede ver a Dua Lipa bailando salsa con su novio Callum Turner en el Club San Luis, el cual se ubica en la Colonia Roma. Este multimedia se hizo popular y muestra el momento en que la cantante disfruta de las experiencias que dan los establecimientos en la CDMX.

Otro de los sitios en las que fue captada fue en el restaurante Contramar, a pesar de que la británica causa revuelo con su presencia en cualquier sitio, la realidad es que, la británica no ha visitado este establecimiento una vez, sino la tercera; por lo que dicho lugar ya forma parte de sus lugares favoritos cuando llega a dar un concierto en el territorio azteca.

¿Cuándo son los conciertos de Dua Lipa 2025 en CDMX?

Dua Lipa tendrá 3 conciertos los cuales significarán el cierre de su gira Radical Optimism Tour, y el recinto que albergará estos espectáculos es el Estadio GNP Seguros. Las fechas de estos eventos son: Lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre de 2025; el horario en el que iniciará el recital será en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de México.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LA2OwWeroAiXlJ8_W7cHzSh9jr_8aCuMJj4Xu-h6oyc/edit?gid=1995331856#gid=1995331856

¿Cuáles son las canciones que interpretará?

Bloque 1

Sea intro One Kiss Break My Heart End of an Era Training Season

Bloque 2

These Wall Levitating Whatcha Doimng

Bloque 3

Let´s Get Physical Illusion Hallucinante Electricity Phisical

Bloque 4

