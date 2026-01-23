Así sería el mapa oficial para el concierto de Harry Styles en México: tienes que verlo antes de comprar tus boletos

Harry Styles confirmó de manera sorpresiva dos conciertos en la CDMX como parte de su gira mundial 2026, “Together Together”, en medio del furor por la venta de boletos para BTS . Asimismo, en redes sociales comenzó a circular un mapa de cómo sería el escenario para sus shows en el Estadio GNP Seguros, el cual sorprendió por la forma en la que estaría acomodado y da una idea de qué lugar elegir.

El cantante de “Aperture”, su última canción, tendría un escenario con cuatro zonas de pits llamadas “Circle”, “Disco”, “Square” y “Kiss”. Además, habría Zona General A, Zona General B y Zona General C, las cuales se irán acomodando conforme el público vaya llegando. Finalmente, se contemplan cinco secciones de gradas: Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C.

🚨 MAPA OFICIAL HARRY STYLES MÉXICO 🚨



HARRY STYLES 🍉 TOGETHER TOGETHER

🗓️ 31 de Julio y 1 de Agosto del 2026 🗓️

🏟️ Estadio GNP Seguros 🏟️

📍 CDMX 📍🇲🇽 México 🇲🇽

Invitada Especial: Jorja Smith



💺 Información de Asientos 💺



Habrá 4 zona de PITS: Circle, Disco, Square y Kiss.

De esta manera, no solo la General A y la General B tendrían buena vista del concierto, sino también la General C.

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto de Harry Styles en México?

Hasta el momento no se han revelado los precios oficiales para los conciertos de Harry Styles en México. Sin embargo, en otras ciudades el cantante británico ha manejado precios que van desde los $1,200 hasta los $4,000 pesos, dependiendo de la sección. Aun así, habrá que esperar a que Ticketmaster publique los costos oficiales.

Los conciertos se llevarán a cabo el 31 de julio y el 1 de agosto. La preventa en Ticketmaster será el próximo 28 de enero a las 11:00 de la mañana, mientras que la venta general comenzará el 29 de enero a la misma hora.

¿Quién es Harry Styles?

Harry Styles es un cantante británico conocido por formar parte de la boy band One Direction, junto a Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Aunque su carrera como solista está más que consolidada y en uno de sus mejores momentos, también ha incursionado en el cine con varias películas, entre ellas “Policías”, “Don’t Worry Darling”, “Dunkerque” y “Eternals” de Marvel.

Entre sus canciones más famosas se encuentran éxitos como “As It Was”, “Watermelon Sugar”, “Sign of the Times” y “Adore You”, por mencionar algunas.