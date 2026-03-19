ÚLTIMO MOMENTO: Stevie Young, integrante de AC/DC es hospitalizado; ¿cancelarán su gira en México?

Este jueves 19 de marzo se dió a conocer la noticia que Stevie Young, guitarrista de la reconocida banda AC/DC, fue hospitalizado en Buenos Aires. A través de un comunicado del portavoz de la agrupación se compartió que el reconocido músico se encuentra mucho mejor y recibiendo la atención necesaria. De acuerdo con la información compartida, Young cuenta con toda la emoción para subirse al escenario el próximo lunes 23 de marzo por lo que no hay una confirmación hasta el momento sobre la cancelación de su gira en México o en otro país.

¿Por qué fue hospitalizado Stevie Young?

Luego de su exitosa gira por Brasil, la agrupación se dirigió a Argentina, país en donde se presentarían. Sin embargo, la hospitalización de Stevie Young tomó por sorpresa a todos los fans. De acuerdo con un comunicado por parte del portavoz de la banda, el reconocido músico no se sentía bien, razón por la que tuvo que ingresar a un hospital local en donde le están realizando una serie de estudios.

"Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes" fueron algunas de las palabras del comunicado oficial, información que ha mantenido a los fans en calma.

¿Se cancelara la gira de AC/DC en México debido a la hospitalización de Stevie Young?

De acuerdo con la información oficial compartida el estado de salud del reconocido guitarrista se encuentra estable por lo que hasta el momento no han señalado la cancelación de un concierto en México o algún otro país. Actualmente AC/DC se encuentra con su gira "Power Up Tour" en Buenos Aires, Argentina. La exitosa banda se presentará en el Estadio Monumental de River Plate el póximo 23, 27 y 31 de marzo de 2026.

¿Cuándo y dónde se presentará AC/DC en México?

Luego de casi dos décadas sin pisar los escenarios de México, la exitosa banda de hard rock británica-australiana AC/DC regresa a tierras aztecas en abril ya que se presentarán en el Estadio GNP Seguros los días 7, 11 y 15, lo que tiene emocionados a miles de fans que esperan su regreso con ansisas. El precio de los boletos van desde los $1,510 pesos mexicanos hasta los $1850 (con cargos). Se espera que en sus presentaciones la banda interprete alguno de sus éxitos más grandes como "Back in Black", "Thunderstruck" y "Highway to Hell", temas que han sido reconocidos a nivel mundial aunque hasta el momento no se ha revelado el setlist oficial para México.

