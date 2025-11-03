¡Confirmado! AC/DC traerá su “Power Up Tour” a la CDMX en 2026: ¿Cuándo y dónde?

¡Paren todo! Después de años de espera, las plegarias fueron escuchadas, pues AC/DC ha confirmado que México formará parte de su gira mundial “Power Up Tour 2026”, y lo mejor es que ya tiene fecha y sede. Se trata de un concierto único en la Ciudad de México el próximo 7 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

AC/DC regresa a México con su Power Up Tour 2026

La gira, que recorrerá Sudamérica, Norteamérica y Canadá, forma parte de la promoción de su último álbum titulado Power Up (2020). Eso no es todo, pues este concierto va más allá de eso, pues es también una celebración del legado de una de las bandas más poderosas del rock.

El posible setlist que hará temblar el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Aquellos fans afortunados que logren conseguir sus boletos pueden esperar un repaso por los himnos que han definido generaciones: Back in Black, Highway to Hell, You Shook Me All Night Long, Thunderstruck y T.N.T. son solo algunos de los temas que sonarán con toda la energía característica de AC/DC.

El lineup actual incluye a:



Angus Young , guitarra líder y alma de la banda

Brian Johnson, voz inconfundible del grupo

Stevie Young, guitarra rítmica (sobrino del fallecido Malcolm Young)

Chris Chaney, en el bajo

, en el bajo Matt Laug, en la batería

Latinoamérica se prepara para una noche legendaria

El concierto en la CDMX será parte del tramo latinoamericano de la gira, que incluye paradas en:



São Paulo, Brasil (24 de febrero)

Santiago, Chile (11 de marzo)

Buenos Aires, Argentina (23 de marzo)

Ciudad de México, México (7 de abril)

Después de eso, la banda se dirigirá a Estados Unidos y Canadá, con presentaciones en estadios icónicos como el Alamodome en San Antonio, el Levi’s Stadium en San Francisco y el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

Venta de boletos para el concierto de AC/DC en México

La venta general será muy pronto, por lo que te recomendamos estar al pendiente. Los boletos estarán disponibles este viernes 7 de noviembre de 2025, a través del sitio web y app de la boletera oficial del evento. Se recomienda activar alertas y preparar todo con anticipación, ya que los conciertos de AC/DC suelen agotarse en cuestión de minutos.

Más de medio siglo de poder eléctrico

Desde su debut en 1973, AC/DC ha vendido más de 200 millones de discos y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2003. Su legado sigue tan vivo como siempre, y el Power Up Tour es una muestra de que el rock clásico aún tiene mucho por ofrecer al mundo.

¡Así que prepárate y no lo olvides! El concierto en CDMX será el 7 de abril en el Estadio GNP Seguros. ¿Estás listo?

