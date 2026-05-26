Stray Kids en México: LISTA COMPLETA del cartel “STRAYCITY 2026" en CDMX y artistas confirmados

La fiebre del K-pop regresa al país y principalmente en la CDMX luego de anunciarse que la exitosa agrupación surcoreana Stray Kids regresará al país con su proyecto “STRAYCITY México City”, un evento que promete convertirse en uno de los conciertos más importantes del año y para la comunidad STAY.

¿Cuándo y dónde se realizará STAYCITY?

El show de la banda surcoreana conformada por; Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N se realizará el próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México y contará con una experiencia tipo festival con ambiente y pantallas monumentales, producción inmersiva y varios artistas invitados.

Para quienes deseen asistir al concierto de Stray Kids los boletos saldrán a la venta el próximo viernes 29 de mayo y será venta general lo cual indicaría que no contará con preventa, se espera que sea una venta con alta demanda por parte de fans mexicanos.

¿Qué artistas compartirán escenario con Stray Kids en STRAYCITY?

La agrupación ha logrado consolidarse como uno de los actos más exitosos del K-pop a niv el mundial gracias a sus éxitos como “God’s Menu”, “MANIAC”, “Chk Chk Boom” y “S-Class”, su regreso a Latinoamérica forma parte de una serie especial de conciertos llamada “STRAYCITY” que también visitará ciudades como Buenos Aires y Bogotá.

Este formato busca ofrecer una experiencia distinta a un concierto tradicional mezclando música, convivencia fan y presentaciones especiales y para su versión en México contará con los siguientes artistas:



NEXZ

Andrés Obregón

Renee

Bad Milk

Kei Lynch

K4OS

Cocho

¿Por qué es tan fuerte la conexión entre México y Stray Kids?

Desde sus primeras visitas al país, Stray Kids ha demostrado tener una relación especial con el público mexicano y a través de redes sociales los integrantes han expresado su emoción por regresar al país debido a que el público tiene una gran energía, además, de que el fandom nacional crece cada día más convirtiéndose así en uno de los mercados más importantes de la agrupación en el continente americano.