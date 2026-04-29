Suga de BTS envía un importante mensaje al ARMY en México antes de sus conciertos

La cuenta regresiva para los conciertos de BTS en México ya comenzó y el fandom está a menos de 10 días de poder ver a sus ídolos en vivo. Y además de toda la expectativa que estos shows han generado, sus miembros también evidenciaron que están emocionados por presentarse en Latinoamérica, tanto que incluso Suga dejó abierta la posibilidad de que pronto puedan incluir nuevos países en sus giras.

Así lo hizo saber durante una transmisión en vivo junto a J-Hope y Jimin, en la que charlaron brevemente con varios ARMY y leyeron en voz alta que República Dominicana podría ser un gran destino para incluirse en los tours que hagan en el futuro. Este gesto desató la euforia entre el público del país caribeño, pues hubo quienes consideraron que no fue casualidad y que sería una especie de "pista".

J-Hope de BTS confiesa cómo se siente antes de venir a México

Otro momento que emocionó muchos a los fanáticos de la agrupación originaria de Corea del Sur, fue cuando J-Hope reveló que también está entusiasmado con su llegada a México. En esta charla con Suga y Jimin comentó que espera llevarse una buena impresión del país en general.

"Tengo altas expectativas sobre México. Dijiste que no estabas bromeando, así que espero que nos sorprenda", dijo ante la pantalla. Por lo que en redes sociales, parte del ARMY ya ha debatido entre cuáles son los lugares a los que posiblemente BTS querrá ir después de sus conciertos, tal como han hecho otros artistas como Dua Lipa y Lana del Rey, quienes se dedicaron a "turistear" en sus respectivas visitas.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México? Todo sobre el ARIRANG Tour 2026

Será durante las primeras dos semanas de mayo que los intérpretes de éxitos como "Like Animals" y "NORMAL" se apoderarán del Estadio GNP con su música. Esto ya que en total, BTS tendrá tres conciertos en la CDMX; el jueves 7 de mayo, el sábado 9 de mayo y el domingo 10 de mayo del 2026.

La demanda para los conciertos de BTS en México habría sido mucho mayor a la capacidad del Estadio GNP|Wikimedia Commons / TE RETO JK

Cabe recordar que ya no hay disponibilidad de boletos para el ARIRANG Tour de BTS en la CDMX, pues las entradas se terminaron prácticamente desde la preventa y los primeros minutos de la venta general. Asimismo, se ha alertado a los ARMY sobre los revendedores y los accesos fraudulentos, lo que se sumó a las polémicas por las dinámicas interpuestas para conseguir un lugar.