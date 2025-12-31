Te decimos cómo conseguir boletos gratis para el concierto de Foo Fighters en la Feria de León 2026

La Feria de León 2026 está cada vez más cerca y promete ser una de las mejores a nivel nacional, pues ya se dio a conocer la cartelera de artistas y agrupaciones que se presentarán en este recinto , como lo serán Foo Fighters, un concierto que promete mucho, ya que se pueden conseguir boletos gratis.

Los fanáticos de la banda que fue fundada por el exbaterista de Nirvana y que recientemente se presentaron en Monterrey, Nuevo León , podrán adquirir boletos completamente gratis y así poder disfrutar de todos los éxitos que han cosechado durante más de 30 años de trayectoria.

Los fanáticos de la banda de rock podrán adquirir 2 boletos gratis, pero para ello se deben hacer un pre registro|Foo Fighters

Los boletos gratis comenzaron a distribuirse este miércoles 31 de diciembre en las plazas principales, pero para ello debes hacer un pre registro en la página oficial de la Feria de León 2026 y seguir los siguientes pasos:



Ingresar a la página oficial Dar click en “pre registro para boletos gratis” Completar datos personales ¡Listo! Registro completado

Cabe destacar que este proceso se deberá realizar con todas las agrupaciones y artistas que se presentarán en el Foro Mazda, aunque es importante señalar que solo se podrán adquirir 2 pases por registro.

Un éxito, los boletos gratis de la Feria de León 2026

La Feria de León 2026 promete ser un éxito, pues debido al gran aforo del año pasado, el recinto que alberga 18 mil pesos aumentó 700 más, ello con la finalidad de que ciudadanos y visitantes no se queden fuera sin ver a su agrupación o artista favorito.

Los boletos gratis comenzaron a distribuirse el martes 30 de diciembre a las 9 de la mañana para el concierto de Los Ángeles Azules y la respuesta fue impresionante, a tal grado que una hora y media después la página oficial de la feria confirmó que ya estaban agotados.

Se espera que en los primeros días de enero los organizadores del evento confirmen cuándo será la entrega de boletos de los demás artistas y agrupaciones que convertirán a León en el epicentro del país.