Monterrey tendrá su propio Corona Capital con Foo Fighters y Jehnny Beth en el Estadio Borregos

El mundo de los festivales crece y con ello las expectativas sobre quiénes serán los artistas nacionales e internacionales que les darán vida. Dentro de este contexto Monterrey está a punto de experimentar un evento único con la llegada del Corona Capital Sessións 2025. El próximo 12 de noviembre, teniendo como sede el Estadio de los Borregos, en donde se presentarán Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth, bandas que lideran el cartel y que prometen una experiencia única.

El nuevo formato del Corona Capital llega a Monterrey y se espera para Guadalajara y Mérida

Corona Capita Sessions, surge como una extensión del ya mundialmente reconocido festival de la CDMX: Corona Capital. Teniendo como una de sus principales sedes el Estado de Monterrey, aunque se espera que el formato se amplíe a Guadalajara y Mérida, esto para celebrar los 100 años de Cerveza Corona.

Monterrey como la sede de Corona Capital Sessions 2025

Aunque el festival ya ha logrado consolidarse como uno de los eventos de musicales insignia de la Ciudad de México, es ahora cuando Monterrey afrontará las expectativas de llevar todo el poder del festival, pues en su cartel tiene como uno de los grupos insignia Foo Fighters, banda que celebra 30 años del lanzamiento de su álbum debut. además de bandas como Queens of the Stone Age y Jehnny Beth.

¿Dónde y cuándo comprar los boletos?

Como es costumbre para diversos eventos de entretenimiento, música y cultura en México, la preventa de los boletos y abonos será con Banamex y se abrirá el próximo 5 de septiembre, y un día después será la venta al público a través de Ticketmaster México. Sin duda, esta extensión del festival es una oportunidad única para vivir experiencias inigualables, llenas de música, comida y un ambiente increíble.