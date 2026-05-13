7 canciones que deben estar en tu playlist si vas asistir al Tecate Emblema 2026 este próximo fin de semana

Es oficial, este próximo fin de semana se llevará a cabo el Tecate Emblema 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Este festival contará con la presencia de grandes headliners por lo que en esta ocasión te presentamos 7 canciones que deben estar en tu playlist para que vayas calentando motores.

¿Cuáles son las canciones que tienen que estar en tu playlist si vas al Tecate Emblema 2026?

A continuación te presentamos una lista perfectamente curada y balanceada con base en los headliners que pisarán los escenarios del Tecate Emblema el próximo sábado 16 de mayo y domingo 17 de mayo tomando en cuenta los éxitos más reconocidos de cada artista.

"Sucker" - Jonas Brothers (Esta canción sin duda debe ocupar el primer puesto ya que la canción alcanzó el puesto número 1 en Billboard Hot 100

"Back to You" - Louis Tomlinson

“Nada”- Cazzu con Lyanno, Raw Alejandro, Dalex

"Are You With Me" - Lost Frequencies

"Malas Decisiones" - Kenia Os

"Lush Life" - Zara Larsson

"Lo Aprendí de Ti"- Ha*Ash



¿Cuál es el lineup del Tecate Emblema 2026?

El próximo sábado 16 de mayo los artistas que se presentarán en el escenario serán Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Cazzu, Lost Frequencies, LP, Mika, Orville Peck, Rupaul, Bruses, Hercules & Love Affair, Along, Christian Chávez, Faz, Ivana, Joaquina, Jotdog, Juan Duque. Sin duda este día se perfila como el favorito de muchos ya que combina una mezcla de pop con múpsica electrónica y trap.

Por otro lado, el domingo 17 de mayo los artistas que se presentarán el el Tecate Emblema serán Kenia Os, Zara Larsson, Ha*Ash, NSQK, Lola Indigo, Sech, Manuel Medrano, Pedro Sampaio, Santos Bravos, Gottmik, Emjay, Alan Navarro, Alanis Yuki, Juliana, Rafa Pabón, Manú. Por otro lado, este día contará con la presencia de Paris Hilton como invitada especial.

¿Cómo ver el Tecate Emblema 2026?

Hasta el momento no se ha confirmado una transmisión oficial de las presentaciones musicales. Sin embargo, si no vas a asistir de forma física al festival te recomendamos estar atento a las redes sociales de las cuentas oficiales del Tecate Emblema ya que podrían compartir material especial. De igual forma mantente al tanto de la actividad en redes de los cantantes que se darán cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana ya que muchos suelen publicar contenido sobre sus presentaciones.