Tecate Emblema 2026 revela sus horarios por día y escenarios: hora exacta para ver a Kenia Os, Jonas Brothers y más

¡Una edición más del Tecate Emblema ha llegado! El próximo 16 y 17 de mayo, la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodriguez volverá a ser sede de uno de los festivales de música pop con mayor relevancia en el panorama actual. El cartel para 2026 incluye a headliners como Kenia Os, Jonas Brothers y Louis Tomlinson, mientras que las “letras chiquitas” también vienen con grandes propuestas, como Emjay, Bruses y Santos Bravos. A escasos días de su celebración, el evento ya ha revelado los horarios por día y escenario. Aquí te los compartimos.

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Tecate Emblema 2026: horarios para el sábado, 16 de mayo

Anasof será la encargada de abrir el festival en punto de las 15:30 en el Park Stage. El line-up del día incluye a Christian Chávez, Cazzu, Mika, LP, Louis Tomlinson y los Jonas Brothers, por mencionar algunos. El primer día del festival cerrará con Lost Frequencies a las 00:40. Aquí te dejamos los horarios del sábado, 16 de mayo, para el Tecate Main Stage, Park Stage y Dream Stage.

Tecate Emblema 2026: horarios para el domingo, 17 de mayo

Para el domingo, Manú abrirá el evento a las 15:30 desde el Park Stage. A lo largo del día, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Lola Indigo, Santos Bravos, NSQK, Zara Larsson, Kenia Os y Paris Hilton, quien será la encargada de cerrar el Tecate Emblema 2026 con broche de oro. Aquí los horarios del 17 de mayo para el Tecate Main Stage, Park Stage y Dream Stage.

¿Todavía hay boletos para el Tecate Emblema 2026?

A una semana del festival, aún quedan entradas disponibles. Los tickets pueden adquirirse a través del sitio web oficial del Tecate Emblema, en taquilla del evento o en la plataforma digital de Ticketmaster.

Precios Tecate Emblema 2026

Estos son los precios generales de los boletos disponibles para el Tecate Emblema 2026:

