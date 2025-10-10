Louis Tomlinson rompe el silencio sobre la muerte de Liam Payne: “Solo quería ser querido”

A un año de la trágica muerte de Liam Payne en Buenos Aires, Louis Tomlinson rompió el silencio en el podcast The Diary of a CEO de Steven Bartlett. El exintegrante de One Direction, que ha enfrentado pérdidas personales como la de su madre y su hermana, confesó que esta vez el duelo fue distinto: “Ingenuamente, pensé que con la experiencia que tengo, sería más fácil. Pero nunca antes había perdido a un amigo”, dijo con voz entrecortada.

Louis Tomlinson habla del fallecimiento de Liam Payne: “Se sentía incomprendido, solo quería ser querido”

Louis recordó cómo vivió el duro momento en el que se enteró de la noticia. El músico se encontraba en Los Ángeles, llevando a su hijo a la escuela, cuando Niall Horan lo llamó para avisarle. “Me dijo ‘¿has visto las noticias?’, y ya supe lo que significaba”, contó.

El cantante confesó que sintió un déjà vu con la muerte de su hermana Félicité: “Mi arrogancia me hacía pensar que podía haberlo ayudado. Pero su dolor era más profundo de lo que yo podía alcanzar”.

Liam Payne: “Era el más centrado, el que mantenía todo bajo control”

Tomlinson con el corazón en la mano, aprovechó el espacio para limpiar la imagen de su amigo, quien durante años fue catalogado como “arrogante” por los medios y algunos fans. “Liam no era arrogante, estaba presionado. Él solo quería ser querido”, explicó.

También aprovecho la oportunidad para comprar una anécdota que muestra la enorme lealtad de Payne: “Cuando estrené mi documental, él fue el único del grupo que fue a apoyarme. A pesar de que estaba en un mal momento profesional, se puso en segundo plano para verme triunfar. Eso dice mucho de él”.

El peso del éxito y la comparación entre los ex One Direction

Tanto Liam como Louis enfrentaron caminos complicados tras la separación de One Direction y es que, a pesar de formar parte del mismo grupo, por separado, algunos miembros no tenían la misma fuerza. Y es que, mientras que Harry Styles triunfaba como solista con más de 40 millones de oyentes en Spotify, sus compañeros apenas rozaban los cinco millones. “Nos comparamos sin querer, y eso duele”, admitió Tomlinson.

Pese a todo, y aunque muchos los juzgaron por no estar ahí para él, Louis asegura que no es así y que siempre se sintió orgulloso de su amigo: “Si pudiera verse por solo cinco minutos desde mis ojos, entendería cuánto lo queríamos”.

