Tecate Emblema 2026: Cartel completo, invitado especial, fecha de preventa y días confirmados

La espera termino, por fin sabemos qué artistas se presentarán en el Tecate Emblema 2026, así como las fechas de preventa, venta general y hasta invitados especiales.

¿Cuál es el cartel del Tecate Emblema 2026?

Uno de los festivales más esperados por todos los amantes de la música por fin está de vuelta; el Tecate Emblema 2026 llega con su quinta edición para hacer bailar y cantar a miles de personas. Estos son los artistas confirmados:

Como headliners principales estarán: Jonas Brothers, Kenia Os y Louis Tomlinson. También grandes artistas de la industria musical se darán cita en mayo para cantar en uno de los escenarios más importantes como: Alanis Yuki, Alan Navarro, Faz, Juliana, Joaquina, Rafa Pabón, Bruses, Hercules & Love Affair, Gottmik, Cazzu, Nsqk, Mika, Zara Larsson, Lola Indigo, LP, Lost Frequencies, Orville Peck, Rapaul, Pedro Sampaio, Santos Bravos, Sech, Along, Emjay, Christian Chávez, Ivana, Juan Duque, Jotdog y como artista especial Paris Hilton; quien presentará su set como DJ.

¿Cuándo es la preventa y venta general de Tecate Emblema 2026?

La preventa para adquirir boletos se llevará a cabo este 25 de febrero a las 2: 00 pm mientras que la venta general se llevará a cabo el día 26 de febrero a través del sitio web de Ticketmaster.

¿Cuándo y dónde será el Tecate Emblema?

El festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 16 y 17 de mayo del 2026. Esta edición promete ser magnífica ya que cuenta con grandes artistas que hoy en día están teniendo uno de los mayores éxitos en la industria musical. Hasta el momento no se han dado a conocer los días, horarios y escenarios en que cada arista se presentará ya que usualmente suelen salir días antes del evento, pero en cuánto se confirmen aquí te compartiremos la información.

¿Qué precio tendrán los boletos para el Tecate Emblema 2026?

Hasta el momento no hay precios confirmados por parte de la boletera que lleva a cabo el proceso de compra, ya que suelen visualizarse al momento de adquirir los boletos. Sin embargo, hasta el momento se sabe que los tipos de boletos que estrán disponibles son: Abonos generales, abonos comfort pass, abonos plus y abono club pass.

