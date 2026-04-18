¡Zayn Malik se va a los golpes contra Louis Tomlinson! Esto se sabe sobre su fuerte pelea

Lo que comenzó como un proyecto cargado de nostalgia para todos los fans de One Direction terminó en una inesperada polémica. Según reportes internacionales, Zayn Malik golpeó fuertemente a Louis Tomlinson durante la grabación de un documental en el que ambos compartirían recuerdos y experiencias sobre su paso por la exitosa boyband. El conflicto se habría dado durante el rodaje de exteriores en un bar, luego de que el intérprete de “Pillowtalk” hiciera un comentario negativo sobre la madre de Tomlinson, quien falleció de leucemia en 2016.

¿Por qué se pelearon Zayn Malik y Louis Tomlinson? Así inició el conflicto que terminó en golpes

Según los informes, ambos se encontraban rodando en un bar cuando Malik hizo un comentario negativo sobre Johannah Deakin, la madre de Tomlinson que perdió la batalla contra la leucemia hace una década. Como era de esperarse, la situación generó una discusión entre los excolegas y Zayn, sin dudarlo, se fue a los golpes, causándole una conmoción cerebral a su excompañero de banda.

“Louis estaba aturdido y en estado de shock. Cuando intentó moverse, Zayn lo atacó. Zayn le dio un puñetazo directo en la cara. Como llevaba anillos, le hizo una herida en la cabeza a Louis”, relata uno de los testigos presenciales. “Lo apartaron y se llevaron a Louis para que recibiera atención médica. Sufrió una conmoción cerebral. Esto ocurrió al aire libre, delante de muchísima gente. Fue impactante”, agregó.

Cabe mencionar que tal pelea habría ocurrido hace seis meses. Desde entonces, ninguno de los involucrados ha vuelto a hablar. De hecho, Louis Tomlinson ya no sigue a Zayn Malik en redes sociales, lo que confirmaría el altercado.

¿Qué pasará con el documental de One Direction tras la pelea de Zayn Malik y Louis Tomlinson?

El documental fue anunciado en octubre de 2025. A lo largo de este, se vería a Zayn a Louis en un viaje por carretera en los Estados Unidos mientras recordaban su paso por One Direction, así como a su excompañero de banda, Liam Payne, quien lamentablemente falleció en octubre de 2024. Si bien ya se habían rodado ciertas partes del proyecto, todo parece indicar que la productora a cargo ha cancelado el documental tras la fuerte pelea entre los integrantes.

La noticia del conflicto llega un día después de que Zayn diera a conocer que tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras enfrentar problemas de salud previo al lanzamiento de su nuevo álbum.