Tecate Pal Norte 2026 en streaming: ¿dónde seguir el festival en vivo?

Sin duda alguna Tecate Pal Norte es uno de los festivales más esperados de este año. Sin embargo, se llevará a acabo en Monterrey por lo que no todas las personas tendrán la posibilidad de trasladarse hasta dicho estado por lo que la única manera de no perderse ningún detalle será a través de las cuentas oficiales en redes sociales del festival.

¿Tecate Pal Norte 2026 se transmitirá a través de streaming?

Mucho se ha especulado sobre una posible transmisión del festival a través de streaming. Sin embargo, la respuesta es no. Pese a eso las personas que no tengan la oportunidad de asistir al festival de manera presencial podrán seguir una cobertura en tiempo real en las cuentas oficiales de Tecate Pal Norte en redes sociales como Instagram y X en donde el festival compartirá contenido exclusivo para que los fans puedan disfrutar del evento y no perderse ningún detalle desde la comodidad de su casa.

Si bien, no habrá una transmisión oficial de todos los escenarios sí habrá contenido sobre detalles del evento. Por otro lado, es importante que no solo se monitoreen las redes sociales sino también la aplicación de Tecate Pal Norte ya que podrían haber algunas sorpresas o contenido especial. Por el contrario, el hecho de que no haya transmisión por streaming permite que la experiencia presencial continúe preservando un gran valor. Sin embargo, el mundo digital abre nuevas posibilidades para quienes no puedan estar presentes disfrutando de los shows en vivo.

¿Cuál es la cartelera de Tecate Pal Norte 2026?

Artistas por presentarse el 27 de marzo:

Tyler, The Creator

Interpol

Morat

Jackson Wang

Deftones

Myke Towers

Royel Otis

Molotov

The Blaze

Maldita Vecindad

31 Minutos

Siddhartha

Channel Tres

DLD

Mau & Ricky

Camilo Séptimo

Charles Ans

Cuco

Balu Brigada

Neil Frances

Duncan Dhu

Lia Kali

YSY A

Guitarricadelafuente

Louta

Charly Jordan

Pacifica

Sipmson Ahuevo

La Santa Cecilia

La Mosca

Los Traileros del Norte

Solido

Andrés Obregón

Los Payasonicos

Sonido Mazter

Paloma Morphy

Gran Sur

Coco & Breezy

Jordy Medina

Rubio

Medinna

Niño Viejo

Roz

Artistas por presentarse el 28 de marzo:

Kygo

Grupo Frontera

Guns N´ Roses

Turnstile

Simple Plan

Los Fabulosos Cadillacs

Enjambre

The Warning

Cypress Hill

The Martinez Brothers

The Whitest Boy Alive

Cuco

Nonthing But Thieves

Lasso

Ovy on the Drums

Esteman & Daniela Spalla

Love of Lesbian

Paty Cantú

Elena Rose

El Bogueto

Ahmed Spins

Parisi

Judeline

Camilio Séptimo

Allison

Luck Ra

Mariana Bo

Sickick

Bag Raiders

Kevis & Maykyy

Peces Raros

La Mole y sus Amigos

Los Kdts de Linares

Grupo Toppaz

Salomon Robles y sus Legendarios

Nasa Histoíres

Volován

La Pegatina

Big Sempa

Miky Huidobró

Monte Casino

Andrea Bejar

Kapanga



Artistas por presentarse el 28 de marzo:

The Killers

Zoé

Halsey

DJO

The Lumineers

Purple Disco Machine

Panteón Rococó

Omar Courtz

Molotov

Siddhartha

Gryffin

Moenia

Los Claxons

Love of Lesbian

Rusowsky

Kikuo

Daniela Spalla

C-KAN

La gusana ciega

Midnight Generation

Elefante

Lilly Palmer

La gusana ciega

El Haragán y Cía

Marky Ramone

Reyno

Yami Safdie

3BALLMTY

Austin Millz

Silvestre y la Naranja

Karlo

Cardenales de Nuevo León

De Parranda

Kchiporros

Los Juniors de Carlos y José

Santos Bravos

Mario Santander

Tropical Panamá

Jaze

Nash

Los Blenders

Luisa Almaguer

El Rique



¿Cuándo será Tecate Pal Norte 2026?

El festival Tecate Pal Norte 2026 se llevará a cabo este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León.