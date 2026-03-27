Tecate Pal Norte 2026 en streaming: ¿dónde seguir el festival en vivo?
Si no tienes la posibilidad de viajar a Monterrey te compartimos la mejor manera de no perderte ningún detalle de este festival
Sin duda alguna Tecate Pal Norte es uno de los festivales más esperados de este año. Sin embargo, se llevará a acabo en Monterrey por lo que no todas las personas tendrán la posibilidad de trasladarse hasta dicho estado por lo que la única manera de no perderse ningún detalle será a través de las cuentas oficiales en redes sociales del festival.
¿Tecate Pal Norte 2026 se transmitirá a través de streaming?
Mucho se ha especulado sobre una posible transmisión del festival a través de streaming. Sin embargo, la respuesta es no. Pese a eso las personas que no tengan la oportunidad de asistir al festival de manera presencial podrán seguir una cobertura en tiempo real en las cuentas oficiales de Tecate Pal Norte en redes sociales como Instagram y X en donde el festival compartirá contenido exclusivo para que los fans puedan disfrutar del evento y no perderse ningún detalle desde la comodidad de su casa.
Si bien, no habrá una transmisión oficial de todos los escenarios sí habrá contenido sobre detalles del evento. Por otro lado, es importante que no solo se monitoreen las redes sociales sino también la aplicación de Tecate Pal Norte ya que podrían haber algunas sorpresas o contenido especial. Por el contrario, el hecho de que no haya transmisión por streaming permite que la experiencia presencial continúe preservando un gran valor. Sin embargo, el mundo digital abre nuevas posibilidades para quienes no puedan estar presentes disfrutando de los shows en vivo.
¿Cuál es la cartelera de Tecate Pal Norte 2026?
Artistas por presentarse el 27 de marzo:
- Tyler, The Creator
- Interpol
- Morat
- Jackson Wang
- Deftones
- Myke Towers
- Royel Otis
- Molotov
- The Blaze
- Maldita Vecindad
- 31 Minutos
- Siddhartha
- Channel Tres
- DLD
- Mau & Ricky
- Camilo Séptimo
- Charles Ans
- Cuco
- Balu Brigada
- Neil Frances
- Duncan Dhu
- Lia Kali
- YSY A
- Guitarricadelafuente
- Louta
- Charly Jordan
- Pacifica
- Sipmson Ahuevo
- La Santa Cecilia
- La Mosca
- Los Traileros del Norte
- Solido
- Andrés Obregón
- Los Payasonicos
- Sonido Mazter
- Paloma Morphy
- Gran Sur
- Coco & Breezy
- Jordy Medina
- Rubio
- Medinna
- Niño Viejo
- Roz
Artistas por presentarse el 28 de marzo:
- Kygo
- Grupo Frontera
- Guns N´ Roses
- Turnstile
- Simple Plan
- Los Fabulosos Cadillacs
- Enjambre
- The Warning
- Cypress Hill
- The Martinez Brothers
- The Whitest Boy Alive
- Cuco
- Nonthing But Thieves
- Lasso
- Ovy on the Drums
- Esteman & Daniela Spalla
- Love of Lesbian
- Paty Cantú
- Elena Rose
- El Bogueto
- Ahmed Spins
- Parisi
- Judeline
- Camilio Séptimo
- Allison
- Luck Ra
- Mariana Bo
- Sickick
- Bag Raiders
- Kevis & Maykyy
- Peces Raros
- La Mole y sus Amigos
- Los Kdts de Linares
- Grupo Toppaz
- Salomon Robles y sus Legendarios
- Nasa Histoíres
- Volován
- La Pegatina
- Big Sempa
- Miky Huidobró
- Monte Casino
- Andrea Bejar
- Kapanga
Artistas por presentarse el 28 de marzo:
- The Killers
- Zoé
- Halsey
- DJO
- The Lumineers
- Purple Disco Machine
- Panteón Rococó
- Omar Courtz
- Molotov
- Siddhartha
- Gryffin
- Moenia
- Los Claxons
- Love of Lesbian
- Rusowsky
- Kikuo
- Daniela Spalla
- C-KAN
- La gusana ciega
- Midnight Generation
- Elefante
- Lilly Palmer
- La gusana ciega
- El Haragán y Cía
- Marky Ramone
- Reyno
- Yami Safdie
- 3BALLMTY
- Austin Millz
- Silvestre y la Naranja
- Karlo
- Cardenales de Nuevo León
- De Parranda
- Kchiporros
- Los Juniors de Carlos y José
- Santos Bravos
- Mario Santander
- Tropical Panamá
- Jaze
- Nash
- Los Blenders
- Luisa Almaguer
- El Rique
¿Cuándo será Tecate Pal Norte 2026?
El festival Tecate Pal Norte 2026 se llevará a cabo este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León.