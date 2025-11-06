Este es el mejor día para ir al festival Tecate Pa’l Norte 2026, según la IA

¡Ya es oficial! El Tecate Pa'l Norte 2026 se llevará a cabo el 27, 28 y 29 de marzo, es decir, durará tres días con pura música y diversión. Y tras revelarse a los headliners de esta edición, también se distribuyeron las fechas en que se presentará cada uno, lo que le permite a los asistentes elegir qué tipo de boleto quieren comprar.

Aun así, hay muchos indecisos que todavía no saben bien a qué artistas ver, incógnita que para la inteligencia artificial tiene una respuesta absoluta. De acuerdo con la herramienta ChatGPT, el mejor día para ir al Pa'l Norte 2026 es el sábado 28 de marzo, especialmente porque tendrán la participación estelar de Guns N' Roses.

Instagram / @tecatepalnorte, @gunsnroses Guns N’ Roses se presentará en el Tecate Pal Norte 2026

Además de Guns and Roses, ¿qué otros artistas vale la pena ver en el Tecate Pa'l Norte 2026?

Este festival de música que se celebró por primera vez en 2012, como una alternativa para los habitantes de Monterrey y otras ciudades del norte de México, tiene una propuesta de géneros muy versátil. Es por esto que en cada edición llegan a público de todas las edades y en 2026 no será la excepción.

Y es que si bien la confirmación de Guns N' Roses provocó furor entre los amantes del rock, lo cierto es que el sábado 28 contarán con otras bandas que son muy famosas por sus sonidos. Algunas opciones para ver en este día, que la IA clasificó como el mejor, son:



Los Fabulosos Cadillacs

The Warning

Judeline

Simple Plan

The Withest Boy Alive

Enjambre

Instagram / @lcfoficial, @thewarningrockband El sábado 28 de marzo se presentarán prestigiosos artistas en el Pal Norte 2026

¿Cuánto cuestan los boletos para el Tecate Pa'l Norte 2026?

Tras develarse el cartel del Pa'l Norte 2026, surgió la duda de cuánto costarán los boletos este año y si habrá aumentos considerables a eventos pasados. De momento, todavía no se conocen las tarifas oficiales, pues la preventa comenzará hasta el 11 de noviembre, pero se estima que podrían rondar de los 3 mil a los 9 mil 800 pesos, dependiendo del tipo de acceso.

La sede confirmada es el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León. Otros artistas que se presentarán desde el viernes 27 de marzo al domingo 29 de marzo de 2026, incluyen exponentes como Tyler, "The Creator", Interpol, Deftones, The Killers, Zoé y Purple Disco Machine.