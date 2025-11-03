¡NO SE TE PASE! Festival Tecate Pal’ Norte anuncia revelación del cartel de su edición 2026

Este lunes el Festival Tecate Pal’ Norte hizo oficial que el próximo miércoles 05 de noviembre revelará su cartel oficial de la edición del 2026, lo que ha despertado la emoción de todos los seguidores de este evento, el cuál se ha ganado un lugar dentro de los más importantes de todo México y América Latina.

De acuerdo con las giras de estos artistas internacionales por Latinoamérica, los posibles headliners del Tecate Pal Norte 2026 podrían ser Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Deftones, pues en las fechas que se realizará el festival, estos estarán activos en sudamérica.

¿Qué artistas estarán en el Tecate Pal Norte 2026?

Además de esperar estos headliners, se sabe que este festival de música durará tres días, pues se estará llevando a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo, en lo que se espera que sea un fin de semana épico, donde podríamos ver a los siguientes aristas encabezando el festival:



Sabrina Carpenter

Tyler, the Creator

Chappell Roan

Deftones

Miley Cyrus

Skrillex

Doja Cat

Turnstile

Lewis Capaldi

Paulo Londra

Aunque el anuncio del lineup oficial será en un par de días, los seguidores de estos artistas y este festival esperan que el cartel oficial sea bastante extenso pues tres días de música han generado expectativas muy altas, mismas que con el paso de las ediciones se han ido cimentando.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Tecate Pal Norte 2026?

La Fase 1 de los abonos Tempraneros por tres días se agotaron en minutos, lo cuales manejaba los siguientes precios (sin cargos):

Abono General: $4,590

Abono General +: $5,725

Abono Ascendente $7,125

Abono VIP: $9,625

De momento queda esperar a la revelación del cartel para poder conseguir entradas, aunque es importante recordar que las fases suelen terminarse rápido.

¿Y tú a qué artistas te gustaría ver en este festival de música?