Todo lo que debes saber para el concierto The Weeknd en Ciudad de México: horarios, cómo llegar y posible setlist

The Weeknd regresa a México con tres fechas para el After Hours Til Dawn Tour. La cita será el próximo 20, 21 y 22 de abril en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, y aquí te compartimos todo lo que debes saber previo al evento: horarios, posible setlist del concierto, cómo llegar al recinto y más.

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¿A qué hora empieza el concierto de The Weeknd en México?

Los conciertos de The Weeknd en Ciudad de México empezarán en punto de las 9:00 p.m., según información oficial de la boletera. Se espera que el set del canadiense tenga una duración aproximada de 2 horas con 20 minutos. Cabe mencionar que los tres shows contarán con la actuación de una invitada especial, por lo que te recomendamos llegar desde un par de horas antes para que no te pierdas el espectáculo. Las puertas abren a las 5:00 p.m.

¿Quién abrirá los conciertos de The Weeknd en México?

La encargada de abrir los tres shows de The Weeknd en México será nada más y nada menos que Anitta. Se espera que la brasileña interprete éxitos como BELLAKEO, Medicina, Me gusta, Downtown y Envolver, por mencionar algunos. Teniendo en cuenta que Anitta y The Weeknd tienen una colaboración juntos, titulada Sao Paulo, los fans pueden esperar una sorpresa en el escenario.

¿Qué canciones tocará The Weeknd en México? Posible setlist

De acuerdo con fechas anteriores de la gira, se espera que The Weeknd toque cerca de 40 canciones. Este sería el posible setlist del After Hours Til Dawn Tour en México:



The Abyss

Wake Me Up

After Hours

Starboy

Heartless

Faith

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can't Feel My Face

Lost in the Fire

Kiss Land

Often

Given Up on Me

I Was Never There

The Hills

Baptized in Fear

Open Hearts

Cry for Me

São Paulo

Timeless

RATHER LIE (Playboi Carti cover)

Creepin' (Metro Boomin cover)

Niagara Falls

One of the Girls

Stargirl Interlude

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Without a Warning

Reflections Laughing

High for This

House of Balloons

Moth to a Flame

¿Cómo llegar al show de The Weeknd en CDMX? Mejores rutas para el Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros, sede de los próximos shows de The Weeknd en México, se ubica en sobre Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, en la alcaldía Iztacalco. La dirección es: Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, C.P. 08400. Debido a la zona, la manera más sencilla de llegar es en transporte público. Estas son las mejores rutas:



Metro: Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 son las estaciones más cercanas. Puedes bajarte en cualquiera y el Estadio GNP Seguros estará a cinco minutos caminando.

Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 son las estaciones más cercanas. Puedes bajarte en cualquiera y el Estadio GNP Seguros estará a cinco minutos caminando. Metrobús: Goma e Iztacalco de la Línea 2 con las estaciones más cercanas. Para llegar al recinto deberás caminar cerca de un kilómetro sobre avenida Churubusco.

Goma e Iztacalco de la Línea 2 con las estaciones más cercanas. Para llegar al recinto deberás caminar cerca de un kilómetro sobre avenida Churubusco. Trolebús: Puerta 8 y Ciudad Deportiva son las estaciones más cercanas. Para llegar al GNP deberás caminar cerca de 10 minutos.

Si vas en auto, te recomendamos revisar las rutas a través de aplicaciones de GPS, ya que estas pueden variar según el tráfico. Recuerda que el Estadio cuenta con estacionamiento con costo extra.