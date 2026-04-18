Todo lo que debes saber para el concierto The Weeknd en Ciudad de México: horarios, cómo llegar y posible setlist
The Weeknd regresa a México con tres fechas en el Estadio GNP Seguros. Esto es todo lo que debes saber al respecto: Horarios, setlist y cómo llegar al recinto.
The Weeknd regresa a México con tres fechas para el After Hours Til Dawn Tour. La cita será el próximo 20, 21 y 22 de abril en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, y aquí te compartimos todo lo que debes saber previo al evento: horarios, posible setlist del concierto, cómo llegar al recinto y más.
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¿A qué hora empieza el concierto de The Weeknd en México?
Los conciertos de The Weeknd en Ciudad de México empezarán en punto de las 9:00 p.m., según información oficial de la boletera. Se espera que el set del canadiense tenga una duración aproximada de 2 horas con 20 minutos. Cabe mencionar que los tres shows contarán con la actuación de una invitada especial, por lo que te recomendamos llegar desde un par de horas antes para que no te pierdas el espectáculo. Las puertas abren a las 5:00 p.m.
¿Quién abrirá los conciertos de The Weeknd en México?
La encargada de abrir los tres shows de The Weeknd en México será nada más y nada menos que Anitta. Se espera que la brasileña interprete éxitos como BELLAKEO, Medicina, Me gusta, Downtown y Envolver, por mencionar algunos. Teniendo en cuenta que Anitta y The Weeknd tienen una colaboración juntos, titulada Sao Paulo, los fans pueden esperar una sorpresa en el escenario.
¿Qué canciones tocará The Weeknd en México? Posible setlist
De acuerdo con fechas anteriores de la gira, se espera que The Weeknd toque cerca de 40 canciones. Este sería el posible setlist del After Hours Til Dawn Tour en México:
- The Abyss
- Wake Me Up
- After Hours
- Starboy
- Heartless
- Faith
- Take My Breath
- Sacrifice
- How Do I Make You Love Me?
- Can't Feel My Face
- Lost in the Fire
- Kiss Land
- Often
- Given Up on Me
- I Was Never There
- The Hills
- Baptized in Fear
- Open Hearts
- Cry for Me
- São Paulo
- Timeless
- RATHER LIE (Playboi Carti cover)
- Creepin' (Metro Boomin cover)
- Niagara Falls
- One of the Girls
- Stargirl Interlude
- Out of Time
- I Feel It Coming
- Die for You
- Is There Someone Else?
- Wicked Games
- Call Out My Name
- The Morning
- Save Your Tears
- Less Than Zero
- Blinding Lights
- Without a Warning
- Reflections Laughing
- High for This
- House of Balloons
- Moth to a Flame
¿Cómo llegar al show de The Weeknd en CDMX? Mejores rutas para el Estadio GNP Seguros
El Estadio GNP Seguros, sede de los próximos shows de The Weeknd en México, se ubica en sobre Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, en la alcaldía Iztacalco. La dirección es: Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, C.P. 08400. Debido a la zona, la manera más sencilla de llegar es en transporte público. Estas son las mejores rutas:
- Metro: Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 son las estaciones más cercanas. Puedes bajarte en cualquiera y el Estadio GNP Seguros estará a cinco minutos caminando.
- Metrobús: Goma e Iztacalco de la Línea 2 con las estaciones más cercanas. Para llegar al recinto deberás caminar cerca de un kilómetro sobre avenida Churubusco.
- Trolebús: Puerta 8 y Ciudad Deportiva son las estaciones más cercanas. Para llegar al GNP deberás caminar cerca de 10 minutos.
Si vas en auto, te recomendamos revisar las rutas a través de aplicaciones de GPS, ya que estas pueden variar según el tráfico. Recuerda que el Estadio cuenta con estacionamiento con costo extra.