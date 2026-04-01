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AC/DC, The Weeknd, Soda Stéreo y más: Estos son los MEJORES conciertos que habrá en la CDMX este mes de abril de 2026

Este mes de abril de 2026 la Ciudad de México recibirá a algunos de los artistas mundiales más queridos en lo que se espera que sean noches mágicas.

The Weeknd y AC/DC llegan a CDMX en abril
|(Photo by Kevin Mazur/Getty Images for ABA) / (Photo by Mariano Regidor/Redferns)

Escrito por: André Gutiérrez

Estamos por entrar a uno de los meses más intensos en cuanto a conciertos se refiere pues la Ciudad de México está por recibir algunos de los eventos más esperados del año, donde seremos testigos de tanto shows con una producción gigante y que pocas veces se ha visto hasta otros más íntimos y privados.

Soda Stéreo, The Weeknd, AC/DC, The xx… Este mes de abril estaremos viviendo conciertos dignos de enmarcar, demostrando por qué la CDMX es una capital cultural que año con año crece respecto a la organización de conciertos y festivales musicales y que ha despertado el furor del público chilango.

¿Qué conciertos habrá en el mes de abril de 2026 en la CDMX?

  • Melanie Martinez - 01 de abril, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • The xx - 03, 04 y 05 de abril en el Pepsi Center
  • Joost - sábado 04 de abril en el Pabellón Oeste
  • AC/DC - 07, 11 y 15 de abril en el Estadio GNP
  • PinkPantheress miércoles 08 en el Pabellón Oeste

  • Dream Theater - 10 de abril en la Arena Ciudad de México
  • Boom Boom Kid - 11 de abril en el Multiforo Alicia
  • Silverio - 10 de abril en el FÜCK OFF ROOM
  • Soda Stéreo - 15, 16 de abril, Palacio de los Deportes
  • Raphael - 15 y 18 de abril, Auditorio Nacional

  • Siddhartha - 17 de abril, Auditorio Nacional
  • Kany García - 17 de abril, Palacio de los Deportes
  • Kudai - 17 de abril, Auditorio BB
  • The Flaming Lips - 18 de abril, Velódromo Olímpico
  • Javiera Mena - 19 de abril, Lunario del Auditorio Nacional

  • C.R.O. - 19 de abril - Pepsi Center
  • The Weeknd - 20, 21 y 22 de abril, Estadio GNP
  • Jackson Wang - 20 de abril, Palacio de los Deportes
  • Chayanne - 22 y 23 de abril, Auditorio Nacional
  • FKA Twiggs - 23 de abril, Pepsi Center

  • Depresión Sonora - 23 de Abril en el Teatro Metropólitan
  • Earl Sweatshirt - 24 de abril, Foro Indie Rocks!
  • Jesse & Joy - 24 de abril, Auditorio Nacional
  • The Rapture - 25 de abril en el Pabellón Oeste
  • Plastilina Mosh - 25 de abril, Pepsi Center

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