AC/DC, The Weeknd, Soda Stéreo y más: Estos son los MEJORES conciertos que habrá en la CDMX este mes de abril de 2026

Estamos por entrar a uno de los meses más intensos en cuanto a conciertos se refiere pues la Ciudad de México está por recibir algunos de los eventos más esperados del año, donde seremos testigos de tanto shows con una producción gigante y que pocas veces se ha visto hasta otros más íntimos y privados.

Soda Stéreo, The Weeknd, AC/DC, The xx… Este mes de abril estaremos viviendo conciertos dignos de enmarcar, demostrando por qué la CDMX es una capital cultural que año con año crece respecto a la organización de conciertos y festivales musicales y que ha despertado el furor del público chilango.

¿Qué conciertos habrá en el mes de abril de 2026 en la CDMX?

Melanie Martinez - 01 de abril, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

- 01 de abril, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris The xx - 03, 04 y 05 de abril en el Pepsi Center

- 03, 04 y 05 de abril en el Pepsi Center Joost - sábado 04 de abril en el Pabellón Oeste

- sábado 04 de abril en el Pabellón Oeste AC/DC - 07, 11 y 15 de abril en el Estadio GNP

- 07, 11 y 15 de abril en el Estadio GNP PinkPantheress miércoles 08 en el Pabellón Oeste

Dream Theater - 10 de abril en la Arena Ciudad de México

- 10 de abril en la Arena Ciudad de México Boom Boom Kid - 11 de abril en el Multiforo Alicia

- 11 de abril en el Multiforo Alicia Silverio - 10 de abril en el FÜCK OFF ROOM

- 10 de abril en el FÜCK OFF ROOM Soda Stéreo - 15, 16 de abril, Palacio de los Deportes

- 15, 16 de abril, Palacio de los Deportes Raphael - 15 y 18 de abril, Auditorio Nacional

Siddhartha - 17 de abril, Auditorio Nacional

- 17 de abril, Auditorio Nacional Kany García - 17 de abril, Palacio de los Deportes

- 17 de abril, Palacio de los Deportes Kudai - 17 de abril, Auditorio BB

- 17 de abril, Auditorio BB The Flaming Lips - 18 de abril, Velódromo Olímpico

- 18 de abril, Velódromo Olímpico Javiera Mena - 19 de abril, Lunario del Auditorio Nacional

C.R.O. - 19 de abril - Pepsi Center

- 19 de abril - Pepsi Center The Weeknd - 20, 21 y 22 de abril, Estadio GNP

- 20, 21 y 22 de abril, Estadio GNP Jackson Wang - 20 de abril, Palacio de los Deportes

- 20 de abril, Palacio de los Deportes Chayanne - 22 y 23 de abril, Auditorio Nacional

- 22 y 23 de abril, Auditorio Nacional FKA Twiggs - 23 de abril, Pepsi Center