AC/DC, The Weeknd, Soda Stéreo y más: Estos son los MEJORES conciertos que habrá en la CDMX este mes de abril de 2026
Este mes de abril de 2026 la Ciudad de México recibirá a algunos de los artistas mundiales más queridos en lo que se espera que sean noches mágicas.
Estamos por entrar a uno de los meses más intensos en cuanto a conciertos se refiere pues la Ciudad de México está por recibir algunos de los eventos más esperados del año, donde seremos testigos de tanto shows con una producción gigante y que pocas veces se ha visto hasta otros más íntimos y privados.
Soda Stéreo, The Weeknd, AC/DC, The xx… Este mes de abril estaremos viviendo conciertos dignos de enmarcar, demostrando por qué la CDMX es una capital cultural que año con año crece respecto a la organización de conciertos y festivales musicales y que ha despertado el furor del público chilango.
¿Qué conciertos habrá en el mes de abril de 2026 en la CDMX?
- Melanie Martinez - 01 de abril, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- The xx - 03, 04 y 05 de abril en el Pepsi Center
- Joost - sábado 04 de abril en el Pabellón Oeste
- AC/DC - 07, 11 y 15 de abril en el Estadio GNP
- PinkPantheress miércoles 08 en el Pabellón Oeste
- Dream Theater - 10 de abril en la Arena Ciudad de México
- Boom Boom Kid - 11 de abril en el Multiforo Alicia
- Silverio - 10 de abril en el FÜCK OFF ROOM
- Soda Stéreo - 15, 16 de abril, Palacio de los Deportes
- Raphael - 15 y 18 de abril, Auditorio Nacional
- Siddhartha - 17 de abril, Auditorio Nacional
- Kany García - 17 de abril, Palacio de los Deportes
- Kudai - 17 de abril, Auditorio BB
- The Flaming Lips - 18 de abril, Velódromo Olímpico
- Javiera Mena - 19 de abril, Lunario del Auditorio Nacional
- C.R.O. - 19 de abril - Pepsi Center
- The Weeknd - 20, 21 y 22 de abril, Estadio GNP
- Jackson Wang - 20 de abril, Palacio de los Deportes
- Chayanne - 22 y 23 de abril, Auditorio Nacional
- FKA Twiggs - 23 de abril, Pepsi Center
- Depresión Sonora - 23 de Abril en el Teatro Metropólitan
- Earl Sweatshirt - 24 de abril, Foro Indie Rocks!
- Jesse & Joy - 24 de abril, Auditorio Nacional
- The Rapture - 25 de abril en el Pabellón Oeste
- Plastilina Mosh - 25 de abril, Pepsi Center