ÚLTIMA HORA: Captan a U2 en calles de la CDMX grabando su nuevo sencillo
Algunos ciudadanos capitalinos fueron sorprendidos por la banda de U2 luego de que el grupo musical tomará las calles de la CDMX para grabar su nuevo sencillo.
La banda de rock U2 fue captada tocando en las calles de la CDMX en el Centro Histórico, la razón de esto fue que, el grupo musical grabó su nuevo sencillo "Street of Dreams" el cual se hizo sobre un autobús escolar adornado de grafitis, y esto es todo lo que se sabe sobre la visita de Bono y compañía a México.
Tanto Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr fueron vistos en las calles de la CDMX, más específicamente en los caminos de República de Brasil y República de Bolivia, las sendas que son las más populares en el Centro Histórico. Este momento se dio en las primeras horas de la tarde de hoy martes 12 de mayo; para ello se instaló un cerco de seguridad y logística, esto con el objetivo de cerrar las vías cercanas para que se permitiera la instalación de grúas, instrumentos, cámaras cinematográficas y todo el montaje completo.
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¿U2 dará conciertos en México?
La gira mundial de U2 posiblemente se de en el 2027 en toda Latinoamérica, y se espera que, una de las primeras naciones que podría recibir a la banda irlandesa es México, hasta el momento no se tienen más detalles sobre cuándo serán las fechas oficiales.
¿Cuáles son las canciones de su nuevo álbum Days of Ash?
- Days of Ash:American Obituary
- The Tears Of Things
- Song Of The Future
- Wildpeace
- One Life At A Time
- Yours Eternally ft Ed Sheeran y Taras Topolia
¿De qué habla la canción de Street of Dreams?
Dios, escúchame gritar
Atiende tu oído a mi corazón
Cuando estoy lejos de cualquier lugar
Hasta mi último aliento de aire.
La calle de los sueños
Todas las puertas están abiertas en la calle de los sueños
La calle, calle de los sueños
Rotos son los elegidos en la calle de los sueños.
Estar aquí
Sé libre
Sé tú mismo
Y luego libérame
Tu destino lo va a combatir
Tu confianza no será negada
Este autobús lo va a llevar a la calle de los sueños.