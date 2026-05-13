ÚLTIMA HORA: Captan a U2 en calles de la CDMX grabando su nuevo sencillo

La banda de rock U2 fue captada tocando en las calles de la CDMX en el Centro Histórico, la razón de esto fue que, el grupo musical grabó su nuevo sencillo "Street of Dreams" el cual se hizo sobre un autobús escolar adornado de grafitis, y esto es todo lo que se sabe sobre la visita de Bono y compañía a México.

Tanto Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr fueron vistos en las calles de la CDMX, más específicamente en los caminos de República de Brasil y República de Bolivia, las sendas que son las más populares en el Centro Histórico. Este momento se dio en las primeras horas de la tarde de hoy martes 12 de mayo; para ello se instaló un cerco de seguridad y logística, esto con el objetivo de cerrar las vías cercanas para que se permitiera la instalación de grúas, instrumentos, cámaras cinematográficas y todo el montaje completo.

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¿U2 dará conciertos en México?

La gira mundial de U2 posiblemente se de en el 2027 en toda Latinoamérica, y se espera que, una de las primeras naciones que podría recibir a la banda irlandesa es México, hasta el momento no se tienen más detalles sobre cuándo serán las fechas oficiales.

¿Cuáles son las canciones de su nuevo álbum Days of Ash?

Days of Ash:American Obituary The Tears Of Things Song Of The Future Wildpeace One Life At A Time Yours Eternally ft Ed Sheeran y Taras Topolia

¿De qué habla la canción de Street of Dreams?

Dios, escúchame gritar

Atiende tu oído a mi corazón

Cuando estoy lejos de cualquier lugar

Hasta mi último aliento de aire.

La calle de los sueños

Todas las puertas están abiertas en la calle de los sueños

La calle, calle de los sueños

Rotos son los elegidos en la calle de los sueños.

Estar aquí

Sé libre

Sé tú mismo

Y luego libérame

Tu destino lo va a combatir

Tu confianza no será negada

Este autobús lo va a llevar a la calle de los sueños.