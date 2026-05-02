ÚLTIMA HORA: Venta de boletos de BTS en México dura MENOS de 40 minutos y se agotan las entradas

Malas noticias para los ARMY… La venta de boletos liberados para BTS en México duró menos de 40 minutos. A través de un comunicado emitido vía redes sociales, Ocesa confirma que todas las entradas para los conciertos del próximo 7, 9 y 10 de mayo en el estadio GNP Seguros de la CDMX han quedado oficialmente agotadas. Como era de esperarse, el fandom de los chicos explotó contra Ticketmaster debido a la poca disponibilidad de entradas.

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¿Cuántos boletos para BTS en México se liberaron este sábado, 2 de mayo?

Según rumores que circulan en redes sociales, la liberación de boletos de este sábado, 2 de mayo, fue de aproximadamente 3 mil entradas. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada. Lo que sí se sabe es que conseguir un ticket liberado fue una misión casi imposible, pues la fila virtual para comprar boletos superaba las 160,000 personas.

BTS en México: ¿Se van a liberar más boletos para los conciertos en el Estadio GNP Seguros?

Según informó Ocesa, existe una posibilidad de que se libere un número limitado de entradas el día del evento, es decir, durante el mismo 7, 9 y 10 de mayo. No obstante, esta liberación no está garantizada, pues todo depende de un reajuste de lugares. Dicho esto, nuestra recomendación es ingresar al portal de venta del evento el día del concierto y recargar la página de manera constante hasta que te arroje alguna entrada disponible. De igual manera, te recomendamos estar al tanto de las actualizaciones en redes sociales de Ocesa y Ocesa KPOP.

¿Cuándo fue la última vez que BTS vino a México?

La última vez que los chicos de BTS se presentaron en México fue el 17 de marzo de 2017, hace casi una década. En aquel entonces visitaron nuestro país con motivo a la KCON en la Arena Ciudad de México, donde compartieron escenario con otras boybands y artistas del género, como Monsta X, NCT 127, Red Velvet, EXID, Astro, INFINITE H y Eric Nam.