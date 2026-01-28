¿Banda Tierra Sagrada abrirá los conciertos de BTS en México? El video que desató risas

Los internautas lo volvieron a hacer: Una cómica confusión en redes bastó para que la Banda Tierra Sagrada se colocara en el centro de la conversación digital. Todo comenzó cuando se volvió viral la coincidencia entre BTS y la agrupación, por sus siglas. La banda y los internautas tomaron con humor la situación para sumarse a las celebraciones por la llegada de la agrupación surcoreana a territorio nacional.

“¿Cómo que ya llenamos el Estadio GNP dos veces?”

Dentro del video que se ha vuelto viral, los integrantes de Tierra Sagrada aparecen visiblemente sorprendidos, “asegurando” entre risas que supuestamente ya habían llenado el Estadio GNP tres veces y “Ni cuenta se habían dado”. Siguiendo el ambiente cómico, los músicos decidieron que lo mejor sería “ponerse a ensayar” para estar preparados ante semejante éxito, y justo arrancan con “La buena y la mala”, uno de sus temas más conocidos.

El giro inesperado que desató carcajadas

Cuando todo parecía indicar que la banda se estaba sumando al éxito global de BTS, uno de los integrantes tomó la palabra para poner orden y aclarar la confusión: no se trataba de ellos, sino de la famosa banda de K-pop BTS, provocando aún más risas entre todos los involucrados y ganándose un gran momento viral.

Redes sociales celebran la broma

Lejos de generar opiniones divididas, el video fue bien recibido, pues los internautas destacaron la gracia con la que la banda tomó la situación, incluso argumentando que, si bien no se trataba de ellos, sería aún más hilarante que los músicos mexicanos le abrieran a BTS en alguno de sus próximos conciertos.

Humor que conecta con el público

Dentro del entorno digital es común que las condiciones se conviertan en controversias. No obstante, Tierra Sagrada optó por el camino del humor, dejando en claro que a veces es mejor tomarse las cosas con calma y disfrutar del momento.

Hasta ahora es importante señalar que BTS no tendrá teloneros de regional mexicano , pero la broma ya cumplió su misión: entretener, hacer reír y recordarnos que, en internet, el ingenio también suma puntos.