Yungblud gana su primer Grammy y da EMOTIVO discurso recordando a Ozzy Osbourne

Los Grammy 2026 tuvieron un momento muy importante para Yungblud quien recibió por primera vez el premio a Mejor Interpretación de Rock gracias a su versión de Changes, un tema que fue grabado durante el concierto Back to the Beginning, el cual se llevó a cabo el año pasado y que reunió a la icónica banda de heavy metal Black Sabbath; sin embargo, el cantante pudo dar un emotivo discurso y recordó a la leyenda de la música, Ozzy Osbourne.

¿Cómo fue el emotivo discurso de Yungblud a Ozzy Osbourne?

Quien se llevó la noche en los Grammy 2026 fue el cantante de rock Yungblud, quien tras ganar su premio a Mejor Interpretación. Sin embargo, su momento también tuvo la cereza en el pastel cuando dio un emotivo discurso y se rindió ante la leyenda del heavy metal, Ozzy Osbourne.

Yungblud de 28 años se subió al escenario acompañado por Nuno Bettencourt, Sharon Osbourne y Frank Bello; donde compartió con orgullo y asombro su estatuilla. Sus primeras palabras fueron: “No esperas estar aquí, y de repente lo estás, así que es una locura”.

Sin embargo, añadió lo siguiente: “Crecer admirando a una figura que te ayuda a definir tu identidad no sólo como músico, sino como persona, es algo por lo que estoy verdaderamente agradecido”, declaró el ganador a Mejor Interpretación en los Grammy 2026.

Pero, la frase que está retumbando en todo internet fue: “El rock está regresando. Que se prepare el pop”. Fue una oración que fue dirigida para aquellos que se dedican a una tienda de guitarras. El ganador al premio Grammy cerró su discurso con: “Dios bendiga a la música rock, y a Ozzy Osbourne”.

¿Cómo llegó Yungblud a los Grammy 2026?

Yungblud llegó a la ceremonia de las nominaciones en tres categorías: Mejor Interpretación de Rock por “Changes (Live From Villa Park/Back to the Beiginning), Mejor Canción de Rock por Zombie y Mejor Álbum de Rock por Idols.

Antes de hacer historia, el cantante británico habría dicho que, este último disco fue el de mayor riesgo en toda su carrera, pero de igual forma fue el que inició una etapa muy distinta en su propuesta.