Zayn Malik CANCELA conciertos: “Estaré mejor y más fuerte”; ¿cuál es su estado de salud?

Malas noticias para los fans de Zayn Malik. El ex-One Direction cancela múltiples conciertos debido a problemas de salud. Las fechas afectadas abarcan toda la gira por Estados Unidos, mientras que la noticia llega semanas después de que el artista tuviera que ser hospitalizado de emergencia, lo que encendió las alarmas de sus seguidores. A continuación, te compartimos todo lo que se sabe sobre su estado de salud actual.

También te puede interesar: Luto en la música: Muere querida leyenda a los 86 años

¿Cuál es el estado de salud de Zayn Malik?

De momento, no se han dado a conocer detalles sobre la enfermedad que padece Zayn Malik. No obstante, todo apunta a que sus problemas de salud podrían estar relacionados con algún tema del corazón, pues, hace unas semanas, Malik compartió imágenes desde la camilla de un hospital, en las que se le ve conectado a un electrocardiograma. En esta misma publicación también agradeció a los cardiólogos que lo atendieron.

Desde entonces, el intérprete de “Pillowtalk” ha estado en recuperación, lo que sugiere que su estado de salud ha mejorado. No obstante, aún debe de tener ciertos cuidados, por lo que ha tomado la decisión de reorganizar su agenda y reducir el número de shows de su gira KONNAKOL, según explicó en un comunicado emitido vía redes sociales.

Comunicado de Zayn Malik en español

A continuación, el comunicado completo de Zayn Malik, con el que anuncia la cancelación de su gira por Estados Unidos:

“A mis fans: Muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño que me han demostrado en el lanzamiento del álbum y, sobre todo, por su cariño, oraciones y buenos deseos para mi salud. Lo he sentido y ha significado muchísimo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien; estaré mejor y más fuerte que antes.

“He tenido que reorganizar mi agenda para los próximos meses y reducir el número de conciertos de la gira KONNAKOL. Quiero asegurarme de poder salir y ver a la mayor cantidad de ustedes posible. Tengo muchas ganas de tocar para ustedes y espero verlos pronto por todo el mundo. Un fuerte abrazo, Z.”

| Crédito: Instagram (@zayn)

¿Se cancelan los conciertos de Zayn Malik en México? Fechas actualizadas de la gira

Hasta ahora, los shows programados para México y Latinoamérica siguen de pie, así como un par de conciertos más en Reino Unido. Esto ha causado cierta confusión entre los fans, dado que las fechas de Estados Unidos estaban programadas después de su paso por América Latina. Dicho esto, así queda actualizado el calendario de la gira de Zayn Malik:

