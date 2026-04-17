Última Hora: Zayn Malik es hospitalizado de emergencia; esto se sabe sobre su estado de salud HOY 17 de abril

Zayn Malik fue hospitalizado de emergencia. Este 17 de abril, el ex-One Direction compartió una historia vía Instagram en la que se le ve acostado en la cama de un hospital, lo que alarmó a sus seguidores. En la postal, el músico aprovechó para compartir un mensaje de agradecimiento hacia el personal médico y ofreció una disculpa a sus fans por tener que cancelar sus presentaciones.

“A mis fans: gracias a todos por su amor y apoyo, ahora y siempre. Ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando inesperadamente”, escribió el artista sobre la imagen. “Me duele el corazón no poder verlos a todos esta semana. No estaría donde estoy hoy sin ustedes y les agradezco muchísimo su comprensión. Gracias al increíble personal del hospital: médicos, enfermeras, cardiólogo, personal administrativo y a todos los que me han ayudado y siguen haciéndolo. ¡Son unos genios! Muchísimo cariño”, agregó.

¿Por qué hospitalizaron a Zayn Malik? Esto se sabe sobre su estado de salud, HOY 17 de abril

El artista no dio detalles sobre su hospitalización de emergencia. No obstante, todo parece indicar que pudo tratarse de algún problema relacionado con el corazón, pues en la imagen compartida se ve al músico conectado a lo que parece ser un electrocardiograma, además de que en el escrito agradeció específicamente a los cardiólogos, lo que ha encendido las alarmas entre su fandom.

Si bien la noticia fue verdaderamente alarmante, todo apunta a que Zayn Malik se encuentra bien y recuperándose, al menos, así lo ha dejado ver a través de su mensaje en Instagram. Su hospitalización se produjo días después de la cancelación de un evento especial en el Reino Unido, donde pretendía presentar su nuevo álbum y ofrecer una sesión de preguntas y respuestas. En aquel momento se informó que el artista cancelaba su aparición debido a una enfermedad.

"Lo siento, pero lamentablemente estoy enfermo y no podré ir al Reino Unido esta semana como estaba previsto. Ya estamos intentando reprogramar la sesión de preguntas y respuestas y pronto compartiremos las nuevas fechas", señaló Zayn.

¿Quién es Zayn Malik?

Zayn Malik saltó a la fama tras ser parte de la exitosa boy band, One Direction, donde compartió escenario con Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne (1993 - 2024). Tras salirse de la agrupación en 2015, Zayn emprendió una carrera en solitario. Desde entonces, ha lanzado álbumes como Mind of Mine (2016), Icarus Falls (2018), Nobody Is Listening (2021), Room Under the Stairs (2024) y Konnakol (2026). A diferencia de One Direction, su estilo personal está más enfocado al R&B, aunque también tiene algunos toques de pop.