ZZ Top llega a México con The Elevation Tour: fechas, ciudades y preventa confirmada

Este martes 24 de marzo fans del rock fueron sorprendidos al revelarse que regresa a México una de las bandas más legendarias, pues ZZ Top confirmó su visita al país como parte de su gira The Elevation Tour, con tres fechas en diferentes e importantes ciudades.

Ante esta noticia, seguidores de la banda aseguran que será una presentación que promete estar llena de clásicos, guitarras y energía, pues el regreso de la banda a los escenarios mexicanos era uno de los más esperados, después de que su última presentación se realizó en 2003 como parte de la promoción de su álbum Mescalero.

¿Cuándo y dónde se presentará ZZ Top en México?

La gira de ZZ Top llegará el próximo mes de noviembre a México en las tres principales ciudades del país, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, sus presentaciones en estos lugares forman parte del tour internacional con el que la banda continúa celebrando su legado dentro del rock.

A Continuación te dejamos la fecha y lugar de presentación:



Guadalajara - 9 de noviembre - Auditorio Telmex

Ciudad de México - 11 de noviembre - Auditorio Nacional

Monterrey - 13 de noviembre - Auditorio Banamex.

¿Cuándo es la preventa para ver a ZZ Top?

Para aquellos fans que quieran acudir al concierto de ZZ Top la preventa de boletos ya fue anunciada y se realizará en los próximos días, como es costumbre primero se llevará a cabo la preventa exclusiva de tarjetahabientes el 26 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana, mientras que la venta general será el 27 de marzo en el mismo horario, 10:00 am.

Hasta el momento, los precios y cargos de compra no han sido revelados, pero se espera que se den a conocer horas antes del inicio de la preventa.

¿Quiénes son ZZ Top?

ZZ Top es una banda estadounidense que se ha consolidado desde 1969 como una de las más icónicas del rock. Desde su formación en Texas se ha caracterizado por tener un estilo que mezcla blues, rock y boggie, así como por su inconfundible barba larga y lentes oscuros.

Entre sus éxitos más reconocidos se encuentra “La Grange”, “Sharp Dessed Man” y “Gimme All Your Lovin”, temas que los han consolidado como referentes del género a nivel mundial.