5 videojuegos GRATIS para disfrutar en Semana Santa: Podrás jugarlos en solitario o con amigos

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y, si no eres de los que disfrutan salir a la playa o viajar con amigos o familia, y simplemente prefieres quedarte en casa a descansar y disfrutar de algunas películas o videojuegos, llegaste al lugar indicado. Aquí encontrarás un top de 5 videojuegos que podrás disfrutar completamente gratis en distintas plataformas, y que te darán horas y horas de entretenimiento y diversión.

Videojuegos ideales para vacaciones de Semana Santa

1. Fortnite

Un clásico de los últimos años. Si eres amante de los shooters, este videojuego es perfecto para ti. No solo te dará horas de diversión y entretenimiento, también cuenta con conectividad online con la que podrás enfrentarte y conocer personas de todo el mundo en un mapa donde la zona se va reduciendo conforme pasa el tiempo. Pero lo mejor no termina ahí, ya que también tiene otras modalidades donde podrás jugar carreras de autos e incluso formar tu propia banda musical.

Este juego está disponible en múltiples plataformas como PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Android e iOS, completamente gratis.

2. Fall Guys

Los colores y los personajes redondeados dominan este videojuego, pero eso no significa que sea sencillo. Al ser un party game multijugador y multiplataforma, cuenta con divertidos escenarios y minijuegos donde los retos son cada vez más exigentes, con los que podrás pasar horas enteras frente a la consola o el televisor.

3. League of Legends

Si bien este videojuego es exclusivo de PC hasta el momento, es uno de los más populares a nivel mundial, ya que cuenta con un gran fandom y un amplio lore que envuelve a cada uno de sus campeones.

4. Roblox

Para chicos y grandes, Roblox es un videojuego multiplataforma y multijugador donde existen miles de experiencias creadas por los propios jugadores. Desde administrar tu propio supermercado hasta disfrutar juegos de terror o cooperativos, esta plataforma completamente gratuita te conectará con todo el mundo en un sinfín de opciones.

5. Call of Duty: Mobile

Este shooter en primera persona para celular te conectará con jugadores de todo el mundo para enfrentarte en intensos combates, donde la supervivencia es tu principal objetivo.

