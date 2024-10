¡Atención gamers! Nintendo nos despierta con su nuevo hardware

No importa si eres fan de los videojuegos, de los teléfonos inteligentes o alguna otra tecnología. En este mundo, siempre hay expectativa sobre las cosas nuevas que traen cada año las marcas que venden hardwares. Los fans de Nintendo, no son la excepción, pues llevan meses esperando tener noticias sobre la consola que se convertirá en la sucesora del Switch.

El día 9 de octubre por fin hubo un anuncio por parte de la empresa japonesa y los fans se volvieron locos. Para sorpresa de todos, la marca de consolas y videojuegos anunció un nuevo hardware, pero no el que todo el mundo se imaginaba. Se trata de un nuevo dispositivo que incursiona en el mundo de la salud y se preocupa por el sueño de todos.

¿Qué es el nuevo Nintendo Alarmo?

Básicamente, el nuevo hardware de la compañía es una alarma inteligente. Se llama Nintendo Sound Clock: Alarmo, un despertador que contará con elementos de interactividad y ya está disponible para usuarios de Estados Unidos y Canadá por solo $99.99 dólares ($1,900 pesos mexicanos aproximadamente). Si a ti te interesa tener tu propia alarma gamer, estará disponible para el resto del mundo a principios del 2025.

El dispositivo registrará tus movimientos en la noche para registrar cuánto te mueves mientras duermes. Además, podrás configurar el timbre con el tema de algún título de Nintendo que hayas elegido. Está pensada para despertarte suavemente, pero conforme más permanezcas en cama, irá subiendo el volumen. Si eres una persona a la que le cuesta mucho salir de la cama, esta alarma tiene funciones que detectan tu movimiento y solo se silenciará cuando vea que te levantaste de la cama.

El aspecto de la pantalla puede cambiar, podrás elegir entre 35 escenas inspiradas en títulos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure, y ya cuenta con una actualización planeada de Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons.

