Pokémon FireRed y LeafGreen regresan en Nintendo Switch: precio, fecha de lanzamiento y diferencias entre versiones

Años de plegarias y rumores finalmente se vuelven una realidad. Así es, el esperado regreso de Pokémon FireRed (Rojo) y LeafGreen (Verde) es oficial. Nintendo Switch lanzará ambos títulos el próximo 27 de febrero de 2026, coincidiendo con las celebraciones del Pokémon Day y sobre todo con el aniversario número 30 de la franquicia. Los juegos llegarán en formato digital a la eShop, con un precio de 19.99 dólares (449 pesos mexicanos) por cada versión, y serán compatibles tanto con Nintendo Switch como con la nueva Switch 2.

¿Cuándo salen Pokémon FireRed y LeafGreen en Switch?

No, no estás soñando, el relanzamiento de estas queridas versiones de Pokémon está programado para el 27 de febrero de 2026, justamente en una fecha muy importante para la franquicia como para los fans, pues ese día se celebra el nacimiento de Pokémon en 1996. Esto como parte de la estrategia nostálgica de Nintendo y The Pokémon Company, en la que buscan festejar junto a aquellos jugadores que crecieron con Kanto, a la par que acercan a nuevas generaciones de fan que quizás nunca tuvieron la oportunidad de jugarlos.

¿Los juegos están incluidos con Nintendo Switch Online?

Es importante mencionar que, aunque se tratan de juegos clásicos, estos no estarán incluidos en Nintendo Switch Online, sino que se venderán por separado como lanzamientos independientes regulares.

¿Cuánto cuestan en México?

Hay buenas noticias: los juegos llegan con precios bastante accesibles, lo cual permitirá a muchos fans conseguir ambas versiones. El precio oficial es de 19.99 USD, lo que equivale a 449 pesos mexicanos. Este estará disponible únicamente en la eShop.

|Crédito: Nintendo | The Pokémon Company | Game Freak

Diferencias entre Pokémon FireRed y LeafGreen

Muchos se preguntan cuáles son las diferencias entre ambas versiones. La historia que encontrarás en ambas es prácticamente la misma, pero sí hay diferencias claves, como se acostumbra en la franquicia: La disponibilidad de Pokémon exclusivos, lo que impulsa el intercambio entre los jugadores.

Exclusivos de Pokémon FireRed:

Ekans, Oddish, Growlithe, Scyther, Electabuzz, entre otros.

Exclusivos de Pokémon LeafGreen:

Sandshrew, Bellsprout, Vulpix, Slowpoke, Pinsir, Magmar, entre otros.

|Crédito: Nintendo | Yhe Pokémon Company | Game Freak

¿Vale la pena este relanzamiento?

Más allá de la nostalgia y el enorme valor emocional que pueden tener estas versiones para muchos jugadores, muchos podrían decir que esta es la mejor forma de vivir la primera generación de Pokémon gracias a las mejoras gráficas y mecánicas respecto a los originales. Sobre todo si eres una fan que nunca probó estas versiones, pues eras demasiado joven o aún no habías nacido; es una oportunidad imperdible de ver los orígenes de una de las franquicias más importantes del mundo.

