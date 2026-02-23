Qué es el Pokémon Day Out y el Pokémon Night Out, dos eventos para celebrar el 30 aniversario de Pokémon

Este es un año muy especial para los fans de Pokémon; se celebran con todo los 30 años de la franquicia. The Pokémon Company tira la casa por la ventana con diferentes experiencias, eventos, estrenos y mucho más. Uno de los más destacados es el Pokémon Day Out y Pokémon Night Out, dos eventos presenciales e inmersivos para celebrar el aniversario. Estos tienen diferentes enfoques: el primero son actividades familiares y aptas para todo el público, mientras que el segundo ofrece una experiencia más nostálgica para quienes crecieron con Pikachu y sus amigos.

¿Qué es Pokémon Day Out?

Comencemos por el Pokémon Day Out. Esta será una experiencia diseñada para reunir a los entrenadores de todas las generaciones en un ambiente familiar. La idea es que los fans vivan una experiencia como la que se vive en el universo Pokémon, pero fuera de la pantalla. Se esperan dinámicas interactivas para toda la familia, zonas temáticas, retos en equipos y actividades para niños.

¿Qué es Pokémon Night Out?

Si eres fan desde muy pequeño, este evento es para ti, pues esta experiencia está hecha para alimentar la nostalgia de los fans más veteranos que crecieron junto a Pokémon desde muy pequeños, jugando los juegos originales, viendo el anime y juntando las primeras cartas. A estas alturas todavía no se conocen los detalles de la experiencia, pero se habla de sorpresas especiales, actividades más inmersivas y una atmósfera pensada para quienes llevan décadas siguiendo la franquicia.

El 30 aniversario de Pokémon y una gran celebración

Como ya habíamos mencionado, estos eventos forman parte de las celebraciones por el 30 aniversario de Pokémon, que conmemora el lanzamiento de Pocket Monsters: Red & Green en 1996. Este año será completamente dedicado a reunir a la comunidad global de entrenadores de todas las edades. Las actividades y sorpresas jugarán con la nostalgia, pero también traerán cosas nuevas para atraer a nuevas generaciones de fans.

¿Cuándo y dónde serán?

Por el momento, no se han revelado ni confirmado las ubicaciones ni fechas específicas. Pero hay que ser pacientes, pues se espera que estos detalles se den a conocer muy pronto. ¿Estás listo para celebrar a lo grande junto a Pokémon?