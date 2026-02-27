Ya lo jugamos: Análisis COMPLETO de Resident Evil Réquiem, ¿vale la pena?

La franquicia de Capcom ha logrado cautivarnos con el desarrollo extraordinario de su nuevo título de survivor horror. Así es, hablamos del reciente estreno Resident Evil Réquiem, el cual logramos terminar de jugar y disfrutar desde el minuto uno, y aquí te compartimos un análisis de lo que te espera en esta entrega que, si eres fan de Resident Evil, te encantará, pues combina nostalgia, terror y acción en un solo mundo.

Resident Evil Réquiem: dos juegos en uno

Capcom apostó todo combinando dos historias que se unirán tanto en la narrativa como en su jugabilidad, lo que te hará remontar a los inicios de Resident Evil con la jugabilidad en tercera persona y, al mismo tiempo, a los títulos más recientes al tener la oportunidad de vivir la experiencia del terror desde distintas perspectivas.

Este juego nos narra la aventura de Grace, una joven que ha vivido un traumático suceso con la muerte de su madre. Con ella, la jugabilidad nos remonta a Resident Evil 7 y 8, donde manejamos la primera persona sintiendo el terror y la ansiedad en cada uno de nuestros pasos, ya que no tendrá movimientos ágiles ni armas extremas de defensa. Con ella deberemos correr y buscar la salida más rápida, evitando enfrentamientos donde arriesguemos nuestra integridad, sintiendo la tensión en cada momento.

Pero sin duda el juego tiene un giro con la historia del policía novato que conocimos en las primeras entregas de Resident Evil. Así es, León S. Kennedy, al cual vemos con un aspecto más maduro y siendo un agente más experimentado en armas biogenéticas. Al jugar con León podemos recordar aquellos días donde la tercera persona era prácticamente todo en los survivor horror, ya que podremos verlo en escenas de acción extremas, piruetas, golpes y toda la brutalidad de este emblemático personaje.

Así es, a esto nos referimos con dos juegos en uno, pues Capcom nos regaló la experiencia completa, permitiendo cambiar la perspectiva con cada personaje.

Nuevos zombies de Resident Evil 9

Con la llegada de Grace a la franquicia y ver nuevamente a León en acción, regresamos a los primeros escenarios: la mansión Baker de Resident Evil 7 y la comisaría de Resident Evil 2, donde veremos al agente investigar qué fue lo que pasó con el virus T que fue esparcido, creando el incidente de Raccoon City, el cual ha infectado a los sobrevivientes, por lo que ahora se buscarán posibles curas.

Pero sin duda, los escenarios nos remontan a la nostalgia, mientras los nuevos zombies nos dan ese toque de innovación, ya que en Rhodes Hill vemos una amplia variedad de enemigos, los cuales han sido infectados con una nueva variante del virus que permite que los individuos afectados intenten mantener cierta apariencia de normalidad.

Por ejemplo, pelearemos con pacientes que antes se quejaban del ruido y ahora son extremadamente sensibles al sonido; los conserjes apagarán los interruptores que encendamos; una paciente con delirios de grandeza gritará si nos ve; el cocinero intentará convertirnos en el siguiente plato del menú. Sin duda, es un gran plus del videojuego.

¿Por qué se llama Resident Evil Réquiem?

El nombre se debe a que en el juego tenemos una Magnum Réquiem, un arma con muy pocas balas que, si bien siempre debemos cuidar nuestra munición, esta arma le da un plus interesante, ya que no puedes pasar el juego disparando sin pensar y debes ser más estratégico para sobrevivir.

Sin duda, Resident Evil Réquiem nos da todo lo que esperamos de un survivor horror de esta talla, con personajes que han marcado la historia del terror en los videojuegos. Puzzles y batallas épicas encierran esta secuencia que además nos ofrece dos finales y un sinfín de pistas para descifrar qué es lo que ha pasado con las bioarmas desde el momento uno de la expansión del virus, combinándolo con una nueva variante que da pie a otra historia, donde el pasado y el presente se unen creando una experiencia única.