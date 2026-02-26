¡¿Se muere?! Esto es lo que podría pasar con León S. Kennedy en Resident Evil Requiem

Con el anuncio del nuevo videojuego de Resident Evil, muchos han sido los rumores y especulaciones entre el fandom más activo, pues en foros y redes sociales comenzaron las teorías sobre la posible muerte de uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia de Capcom: Leon S. Kennedy.

Pero, ¿qué fue lo que desató estos rumores? Aquí te contamos todo lo que se sabe y cómo se originó esta teoría que tiene al fandom en modo alerta.

El inicio de las teorías sobre la muerte de León S. Kennedy

Todo comenzó con el primer tráiler del videojuego, donde veíamos después de años a un León más maduro regresando a Raccoon City. Estos pequeños destellos de su regreso dieron material suficiente para que los fans analizaran cada frame con lupa gamer, señalando que presentaba aparentes signos de estar infectado, desde su mano hasta el cuello.

Aunque nada estaba confirmado, esto fue suficiente para que creciera el rumor de que la desarrolladora podría darle un final trágico al icónico policía en esta nueva entrega.

Posteriormente salió un nuevo tráiler donde se confirmó que León estaba infectado, lo que encendió aún más las teorías. Muchos

comenzaron a especular que los sobrevivientes de lo ocurrido en Raccoon City podrían estar contagiados y que, eventualmente, esto lo llevaría a la muerte dentro de la historia.

Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado oficialmente, por lo que tendremos que esperar al 27 de febrero para descubrir qué es lo que realmente pasará con uno de los personajes más queridos de la saga.

Filtraciones de Resident Evil Requiem

Recientemente, las redes sociales se han convertido en terreno peligroso para los fans, ya que comenzaron a filtrarse fragmentos del supuesto videojuego Resident Evil Requiem. Uno de los clips más comentados muestra la aparente muerte de León S. Kennedy: en él se observa a un León infectado siendo amenazado por Albert Wesker, quien apunta un arma directamente a su frente, detonándola y concluyendo así su participación en la franquicia de survival horror.

Entre los mismos comentarios de estas filtraciones se ha señalado que dicho final no sería definitivo ni del todo certero, lo que mantiene viva la esperanza.

Si bien existen muchas teorías, “pruebas” y análisis que apuntan a que nuestro personaje favorito podría morir en este videojuego, también hay posturas más optimistas. Sin duda, León es uno de los consentidos del fandom y una pieza clave dentro del universo de Capcom, por lo que su destino podría no estar sellado todavía.