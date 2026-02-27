¡CONFIRMADO! Lista completa de todos los finales de Resident Evil Réquiem y cómo conseguirlos

Por fin llegó el día y, con el estreno mundial de Resident Evil Réquiem, los fans de la saga de survival horror no dejaron pasar ni un minuto para disfrutar del videojuego 9 de la franquicia, por lo que los spoilers y las miles de incógnitas se han desplegado por todo internet, desde redes sociales hasta los foros más grandes de fans, donde se ha revelado que existe más de un final.

Y con esto se ha llegado a la pregunta de ¿cómo se consigue llegar a todos estos finales y qué pasa en cada uno?, por lo que aquí te damos la lista completa y una breve explicación de lo que puedes descubrir en cada uno y cómo lograrlos, lo mejor en solo una partida. Pero espera, una advertencia antes de continuar: vienen muchos spoilers que, si bien quieres vivir la sorpresa de primera mano, te recomendamos jugar el videojuego y después darle a todos los finales, que no se te pase ninguno.

Lista oficial de finales de Resident Evil Réquiem

Comenzamos con los spoilers fuertes resaltando que existen dos finales diferentes, a los cuales puedes llegar dentro de la misma partida, al finalizar el capítulo 16 del videojuego, donde Grace tiene que tomar una decisión importante entre librar y destruir, lo que te hará conseguir los dos finales del juego con cada decisión.

1. Final Malo

Este final lo puedes ver al concluir el capítulo 16; para ver este final, deberás elegir la opción de destruir, la cual cerrará el juego de una forma negativa. Es un final corto y te deja una sensación de que no es una conclusión real, además de tener una muerte que sin duda te dejará una huella para siempre.

2. Final Bueno

Este llegará si tomas la decisión de liberar Elpis en el mundo; en este encuentras un desenlace canónico, además de que también podrás vivir en carne propia la batalla final y disfrutar de los créditos finales.

Recuerda que puedes vivir los dos finales gracias a que Capcom añadió la opción de rebobinar en el tiempo al punto exacto de la decisión para así poder experimentar ambos finales.

