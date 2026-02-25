¡OFICIAL! Esta es la lista completa de HORARIOS para poder jugar Resident Evil Requiem en México y América Latina

Estamos a tan solo unos días de poder vivir la experiencia del survivor horror en carne propia con uno de los videojuegos más esperados en 2026 por miles de fanáticos de la franquicia de Capcom, ya que el próximo 27 de febrero es el estreno mundial del tan aclamado Resident Evil Requiem, la entrega número 9, que sin duda nos ha remontado a la nostalgia con el regreso de uno de los personajes más entrañables, León S. Kennedy.

Pero si bien la espera ha sido larga, por fin podremos regresar a la comisaría de Racoon City, el lugar donde iniciaría todo, y si ya no puedes esperar a vivir la experiencia de las bioarmas y matar zombies, aquí te dejamos la lista completa de los horarios en que el juego ya estará disponible en México y América Latina.

Horarios para jugar Resident Evil Requiem en México y América Latina

Es importante tener en cuenta que para consolas y PC pueden variar los horarios, por lo que te ponemos ambos, para que puedas disfrutar antes que todos de la intensa jugabilidad y cinemática que Capcom nos tiene preparada.

México: El videojuego para PC estará disponible el 26 de febrero a las 23:00 horas y en consola el 27 de febrero a las 00:00 horas. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala: El videojuego para PC estará disponible el 26 de febrero a las 23:00 horas y en consola el 27 de febrero a las 00:00 horas. Ecuador, Colombia, Panamá y Perú: El videojuego para PC estará disponible el 27 de febrero a las 00:00 horas y en consola el 27 de febrero a las 01:00 horas. Venezuela, Bolivia y República Dominicana: El videojuego para PC estará disponible el 27 de febrero a la 1:00 horas y en consola el 27 de febrero a las 02:00 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: El videojuego para PC estará disponible el 27 de febrero a las 02:00 horas y en consola el 27 de febrero a las 03:00 horas.

Recuerda que puedes anticiparte para descargar el videojuego y tenerlo instalado en PC o consola para poderlo disfrutar desde el minuto uno de su estreno.