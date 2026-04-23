Confirman videojuego AAA de John Wick para PS5 con Keanu Reeves y esto es todo lo que sabemos hasta ahora

Recientemente los fans de los videojuegos comenzaron a encender las alarmas tras darse a conocer durante el State of Play el desarrollo de un videojuego AAA sobre John Wick para PlayStation 5, contenido realizado en colaboración con Lionsgate, el director Chad Stahelski y Keanu Reeves. Esta nueva entrega se espera que cuente la historia original canon del mítico personaje dentro de la línea temporal de la saga.

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¿Qué se sabe de la nueva entrega del videojuego de John Wick?

A pesar de que hasta ahora no se ha dado un título oficial al proyecto, se le ha atribuido el título de "Untitled John Wick Game", producto que está siendo desarrollado por Saber Interactive studio que ha ganado popularidad por Warhammer 40,000: Space Marine.

El proyecto contará con la participación de Keanu Reeves quien se ha adelantado que prestará su voz, imagen y movimiento, lo que promete ser clave para mantener fidedigna la trama y secuencias. Dentro de los pocos avances que se han dado hasta ahora, sorprende la participación de Chad Stahelski, director creativo de la saga, lo que promete mayor fidelidad de la historia al videojuego.

De la misma manera se ha revelado que el juego pasaría a ser una precuela de la primera película, donde se mostrará la vida de John Wick dentro del mundo del crimen antes de su retiro y de los eventos que esto desencadena.

Experiencia de juego

Al tratarse de una aventura de acción AAA una aventura de acción AAA en tercera persona, la trama se centrará en combates tanto de armas de fuego como artes marciales, además contará con cinemáticas y secuencias de conducción. El proyecto se espera que mantenga un ambiente sombrío y explosivo en todo momento.

A pesar del elenco prometedor y los avances los fans de la saga tendrán que esperar para que se revela la fecha de estreno o materiales que den un adelanto de lo que será la nueva entrega de uno de los videojuegos más esperados por todos.